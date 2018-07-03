Лоб в лоб: ДТП в центре Кишинева, трое пострадавших - фото

Причина ДТП в Кишиневе, в которое угодило сразу три автомобиля: что говорят очевидцы?

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Вечер вторника закончился в Кишиневе аварией, в которой пострадали сразу три человека. Инцидент произошел на перекрестке улиц Букурешть и Армянская.

Как сообщили очевидцы ДТП, водитель Opel на красный сигнал светофора, пропустив всех, поворачивал по стрелке на улицу Армянскую и с крайней левой полосы хотел припарковаться на левой стороне дороги, где есть парковочные места.

Из-за того, что, вероятно, он не посмотрел по зеркалам, а водитель Toyota Prius на зеленый для него свет с большой скоростью ехал по улице Армянской. Машины столкнулись лоб в лоб, из-за чего Opel задел и припаркованный рядом автомобиль марки Renault. В результате инцидента никто не пострадал.