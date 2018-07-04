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Пресс-конференция президента Республики Молдова И.Додона

Пока все спали: Додон об отношениях с Россией и молдавские "долги"

© Sputnik / Александр Вильф
В Молдове
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КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Потепление отношений между Молдовой и Россией на политическом уровне возможно только после парламентских выборов, заявил президент республики Игорь Додон на большой пресс-конференции во вторник.

"Если смотреть на двусторонние отношения Молдова-Россия, то на политическом уровне, а именно на уровне президентов, у нас очень хорошие отношения, у нас постоянный контакт — состоялось более десяти встреч. У нас полное взаимопонимание в части того, как мы должны развивать в дальнейшем двусторонние отношения", — сказал Додон.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Молдова Мухаметшин Фарит Мубаракшевич на выборах в Госдуму 18.09.2016
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мухаметшин: молдо-российские отношения развиваются позитивно

По его словам, благодаря диалогу между президентами Молдовы и России, было достигнуто очень многое.

"На уровне регионов подписаны десятки соглашений, и речь идет не только о Гагаузии. Есть конкретные экономические, гуманитарные проекты, которые будут развиваться дальше", — подчеркнул молдавский лидер.

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Вместе с тем, как отметил Додон, на уровне парламентов у Молдовы и России частично плохие отношения. Он объяснил это тем, что руководство высшего законодательного органа запрещает депутатам и чиновникам поездки в Россию. "Но есть фракция ПСРМ, которая едет на все мероприятия, касающиеся двусторонних отношений", — добавил Додон.

Как подчеркнул молдавский лидер, на уровне правительств у Молдовы и России "нет никаких отношений — полный бойкот".

Кто отдаст долги молдаван

Молдова все больше обрастает долгами. Только за первый квартал этого года валовая внешняя задолженность страны выросла еще на три с лишним процента и превысила семь миллиардов долларов США. Таковы предварительные данные, включенные в отчет Национального банка республики.

В частности, внешний госдолг в форме кредитов, распределения специальных прав заимствования и портфельных инвестиций составил 4,7 миллиона долларов. На протяжении первого квартала 2018 года Республика Молдова продолжила получать поддержку со стороны международных организаций. Таким образом, правительство получило свыше пяти миллионов долларов на проекты, финансируемые за счет внешних ресурсов.

Доллар
© Photo: Fotolia / Irochka
Экономика в кредит, или кому жители Молдовы должны выплачивать деньги

Прямой государственный долг Молдовы перед международными финансовыми партнерами составил уже 1,36 миллиарда долларов. Рост за год, хоть и не большой,  но все-таки — 1,3%. По данным Нацбанка, самая большая задолженность республики приходится на Международную ассоциацию развития (IDA) и МВФ — 62,1% долга республики или 914,63 миллиона долларов. При этом около 200 миллионов страна задолжала Европейскому инвестиционному банку, Международному банку реконструкции и развития (IBRD) — чуть больше 85 миллионов, а Международному фонду сельскохозяйственного развития (IFAD) — порядка 68 миллионов.

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Говоря о двусторонних партнерах Молдовы, то перед ними задолженность страны несколько сократилась, составив около 343 тысяч долларов. Больше всего страна должна Румынии — 160 миллионов долларов. В тройку основных заемщиков республики вошли Япония и Россия, которым наша страна обязуется вернуть порядка 61 и 43 миллионов долларов, соответственно. Следом расположились США, которым Молдова должна чуть больше 30 миллионов, а пятерку "лидеров" замыкает Австрия, выделившая Молдове 25 миллионов.

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Теги:
молдо-российские отношения, возврат, кредиты, долг, Игорь Додон, Молдова, Кишинев, Общество
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