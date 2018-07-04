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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин

Итоги дня: Приднестровье, ожидание встречи Путин-Трамп и британские фанаты

© Sputnik / Michael Klimentyev
В Молдове
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Кишинев и Тирасполь находятся в постоянном контакте, президент Молдовы назвал диалог "хорошим".

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Игорь Додон надеется, что ориентировочно, в августе-сентябре состоится его очередная встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Хороший диалог, переговоры могут получить новый импульс 

Диалог между Кишиневом и Тирасполем президент Молдовы назвал "хорошим". Он отметил, что из восьми пунктов в повестке дня переговоров по шести были найдены решения и подписаны протоколы.

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Глава молдавского государства считает, что новый импульс переговоры могут получить после избрания нового состава парламента и правительства на предстоящих выборах.

"В новом формате попробуем найти общий язык, чтобы было политическое решение. Как найдем политическое решение, предложим его Тирасполю, а потом передадим на обсуждение в формате "5+2", — сказал Додон.

За прошедшие 18 месяцев у главы государства состоялись три встречи с приднестровским лидером.

Участниками переговоров формата "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Заканчивается ремонт президентской администрации

В августе ожидается завершение ремонта здания администрации президента, разгромленного после беспорядков 7 апреля 2009 года. Игорь Додон сообщил журналистам, что ремонт укладывается в сроки.

Официально работы планируют завершить к августу, ко Дню независимости Молдовы.

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"На данный момент работы находятся на последней фазе — практически все готово", — сообщил Додон.

Мир ждет встречи Путина с Трампом

Мировое сообщество продолжает обсуждать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил для прессы, что у двух стран есть потенциал сотрудничества, который необходимо использовать.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Sputnik / Михаил Климентьев
Мнение: встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

"Вы спрашиваете, что мы хотим от США? Мы хотим всего лишь уважения наших национальных интересов. Если вы (США) будете вести себя с нами как с равным партнером, если вы попробуете понять, что есть у вас возможность разговаривать с нами не только с позиции силы, мы найдем решение многих проблем", — подчеркнул посол.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, об этом сообщило РИА Новости

Британские СМИ признают свою ошибку — зря пугали болельщиков

После выхода сборной команды Англии в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу, интонации британской прессы разительно изменились.

Болельщики сборной Англии
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ведущие британские СМИ раскаиваются, что пугали болельщиков Россией

Некоторые обозреватели даже предположили, что после выхода английской сборной в четвертьфинал Великобритания в шаге от того, чтобы повторить маневр Швеции. Напомним, после выхода сборной Швеции в плей-офф власти этой страны отказались от дипломатического бойкота мундиаля.

"Организация этого турнира оказалась фантастической", — пишет The Guardian в статье под заголовком "Послание англичанам — приезжайте в Россию и почувствуйте любовь". 

В другой британской газете, The Times, днем ранее вышла статья под заголовком "Паникеры предупреждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием".

"Люди здесь дружелюбны и всегда готовы помочь", — замечает газета.

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Теги:
ЧМ-2018, итоги дня, переговоры "5+2", Великобритания, Вадим Красносельский, Дональд Трамп, Игорь Додон, Владимир Путин
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