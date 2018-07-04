Итоги дня: Приднестровье, ожидание встречи Путин-Трамп и британские фанаты

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Игорь Додон надеется, что ориентировочно, в августе-сентябре состоится его очередная встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Хороший диалог, переговоры могут получить новый импульс

Диалог между Кишиневом и Тирасполем президент Молдовы назвал "хорошим". Он отметил, что из восьми пунктов в повестке дня переговоров по шести были найдены решения и подписаны протоколы.

Президент Молдовы обозначил предпосылки решения приднестровского вопроса>>

Глава молдавского государства считает, что новый импульс переговоры могут получить после избрания нового состава парламента и правительства на предстоящих выборах.

"В новом формате попробуем найти общий язык, чтобы было политическое решение. Как найдем политическое решение, предложим его Тирасполю, а потом передадим на обсуждение в формате "5+2", — сказал Додон.

За прошедшие 18 месяцев у главы государства состоялись три встречи с приднестровским лидером.

Участниками переговоров формата "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Заканчивается ремонт президентской администрации

В августе ожидается завершение ремонта здания администрации президента, разгромленного после беспорядков 7 апреля 2009 года. Игорь Додон сообщил журналистам, что ремонт укладывается в сроки.

Официально работы планируют завершить к августу, ко Дню независимости Молдовы.

В каком состоянии находится здание администрации президента Молдовы>>>

"На данный момент работы находятся на последней фазе — практически все готово", — сообщил Додон.

Мир ждет встречи Путина с Трампом

Мировое сообщество продолжает обсуждать предстоящую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил для прессы, что у двух стран есть потенциал сотрудничества, который необходимо использовать.

© Sputnik / Михаил Климентьев Мнение: встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

"Вы спрашиваете, что мы хотим от США? Мы хотим всего лишь уважения наших национальных интересов. Если вы (США) будете вести себя с нами как с равным партнером, если вы попробуете понять, что есть у вас возможность разговаривать с нами не только с позиции силы, мы найдем решение многих проблем", — подчеркнул посол.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, об этом сообщило РИА Новости.

Британские СМИ признают свою ошибку — зря пугали болельщиков

После выхода сборной команды Англии в четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу, интонации британской прессы разительно изменились.

© Sputnik / Григорий Сысоев Ведущие британские СМИ раскаиваются, что пугали болельщиков Россией

Некоторые обозреватели даже предположили, что после выхода английской сборной в четвертьфинал Великобритания в шаге от того, чтобы повторить маневр Швеции. Напомним, после выхода сборной Швеции в плей-офф власти этой страны отказались от дипломатического бойкота мундиаля.

"Организация этого турнира оказалась фантастической", — пишет The Guardian в статье под заголовком "Послание англичанам — приезжайте в Россию и почувствуйте любовь".

В другой британской газете, The Times, днем ранее вышла статья под заголовком "Паникеры предупреждали, что Россия мрачна и опасна, но английских болельщиков ждал радушный прием".

"Люди здесь дружелюбны и всегда готовы помочь", — замечает газета.