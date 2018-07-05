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Прогноз погоды: молдавское пекло или как пережить зной

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Похоже, что время дождей и непогоды в Молдове окончательно пройдено. На смену ненастью, бушевавшему не так давно в республике, приходит настоящее молдавское лето.

Окончательно вступая в свои права, июль начнет испытывать на прочность жителей Молдовы, щекоча лучами солнца и припекая зноем.

Так, по данным синоптиков, 5 и 6 июля, в дневные часы в Молдове установится по-летнем жаркая погода. В четверг днем жителей и гостей страны ожидает температура воздуха до плюс 29-30 градусов по Цельсию, небо будет ясным, а ветер вообще не даст о себе знать.

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Вечер четверга немного охладит пыл знойного дня, порадовав граждан страны температурой до плюс 18 градусов.

Пятница выдастся более жаркой — будет до плюс 30-31 градуса, небо будет ясным, а ветер "ленивым" — до 9 км/ч.

Немного студить молдавский июль помогут грозовые дожди, которые пройдут в Молдове в субботу, 5 июля.

Праздники и народные приметы

В народном календаре сегодня — Евсеев день. Епископ Самосатский Евсевий, чья память чтится в этот день, жил в 4 веке. Он прославился как защитник православного исповедания, утвержденного на первом Вселенском соборе в Никее. За это он терпел преследования, в том числе от императора Констанция. Однажды правитель узнал, что у Евсевия хранится некий акт, подписанный на соборе, и приказал его отдать. Епископ сказал, что скорей позволит отсечь себе обе руки, чем сделает это.

После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и для христиан начались еще более трудные времена — начались открытые гонения. Но и в это время Евсевий не прекратил свою деятельность: в одежде воина он прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, обращая людей в православие. В это время он обучал священников для пустующих церквей, рукополагал епископов.

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Когда Юлиан Отступник умер, императором стал благочестивый Иовиан, в правление которого гонения приостановились. В это время Евсевий дал совет архиепископу Мелетию созвать Поместный собор в Антиохии, который подтвердил православное вероучение, принятое на Вселенском соборе. Погиб Евсевий от рук женщины — жительницы города Долихины.

Она сбросила с крыши черепицу, которая пробила святителю голову. Умирая, епископ просил окружавших его людей не причинять преступнице зла.

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Теги:
традиции, приметы, прогноз погоды, погода, Молдова, Общество
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