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Подземный переход

Пока все спали: ужасы в "подземке" в Кишиневе и опасный для купания Днестр

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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События минувшего вечера читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. В самом центре столицы, зайдя в подземный переход, можно переломать ноги.

Когда в мире стали открывать первые метро, многие боялись спускаться туда, обуреваемые суевериями о "схождении в преисподнюю". И эти настроения царили не в темном средневековье, а на рубеже XIX и XX века!

Прошло более 100 лет, и все повторилось. В европейском, по крайней мере, географически, Кишиневе, где нет метро, но есть подземные переходы, множится число тех, кто избегает лестниц, ведущих от тротуара вниз.

В Кишиневе каждый дождь для подземок как последний
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Кишиневе каждый дождь для "подземок" как последний

Правда, причиной здесь не ужас перед мифами о кругах ада, а элементарное попустительство городских властей. Например, в огромном по кишиневским меркам разветвленном подземном переходе на перекрестке проспекта Штефана чел Маре, бульвара Негруцци и улицы Чуфля, у здания Академии наук уже лет как 20 нет света. А теперь охотники за металлоломом похитили решетки водостоков, и любой, не увидев углубления в полу, может угодить туда и в лучшем случае заработать ушиб ноги.

Все это происходит в центре города на фоне обещаний муниципалитета привести большую часть подземок в полный порядок. Ждем…

Приднестровские спасатели не рекомендуют купаться в Днестре

Уровень воды в Днестре стремительно повышается, в связи с этим спасатели рекомендуют ограничить купание на реке, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

"Инспекторы-спасатели Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД, которые несут службу на городском пляже, отмечают, что только за час уровень воды поднялся более чем на полметра", — рассказали в пресс-службе.

Установленные у берега металлические ограждения для безопасного купания детей "ушли" под воду. Спасатели заранее отметили участок яркими флагами и оповестили купавшихся об опасности в этой зоне.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Miroslav Rotari
Днестр превратится в цепочку озер

Для демонтажа затопленной конструкции были направлены водолазы. Как только уровень воды нормализуется, для удобства отдыхающих ограждения вернут на прежнее место.

Историческое достижение: Албот впервые пробился в третий круг Уимблдона

Лучший молдавский теннисист Раду Албот (98 место в рейтинге АТР) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв в среду словенца Альяжа Бедене (71 место в рейтинге АТР).Пятисетовый поединок продолжался 4 часа 20 минут и завершился победой спортсмена из Молдовы — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

В третьем круге Албот сыграет с победителем противостояния между девятым сеяным американцем Джоном Изнером (10 место в рейтинге АТР) и бельгийцем Рубеном Бемельмансом (104 место рейтинга АТР).

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В первом раунде Албот в пятисетовом матче обыграл испанца Пабло Карреньо Буста (12 место рейтинга АТР).

В третий круг одиночного разряда Уимблдонского турнира молдавский спортсмен вышел впервые в карьере. До этого Албот дважды играл в основной сетке. В 2016 и 2017 годах он уступал на стадии второго раунда.

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Теги:
подземный переход, купание, теннис, Днестр, опасность, Молдова, Кишинев, Общество
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