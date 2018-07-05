Кто в Молдове получает сумасшедшие премии за непыльную работу

От трех до шестидесяти тысяч леев в виде надбавок к заработной плате могут заработать полицейские, которые усердно составляют протоколы о нарушении ПДД.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Миллионы леев оседают в карманах полицейских, которые составляют протоколы о нарушении правил дорожного движения. Согласно данным МВД Молдовы, в 2018-м году в общей сложности они уже получили 13 миллионов 500 тысяч 298 леев в качестве премиальных за то, что взимают штрафы с водителей.

Как отмечают в профильном ведомстве, денежные вознаграждения выдаются каждый триместр и составляют четверть от суммы наложенных штрафов. С особым постоянством растут премии у сотрудников полиции, работающих в Едином центре мониторинга при Генеральном инспекторате патрулирования.

Так, в первом квартале текущего года самая большая премия одного из сотрудников превысила 24 тысяч леев, а во втором триместре и вовсе составила почти 60 тысяч леев. При этом в МВД отмечают, что заработать такую премию не представляет большого труда. На составление каждого протокола сотрудники Единого центра мониторинга отводят в среднем по две-три минуты, поскольку им не нужно тратить время на общение с нарушителем, чтобы доказать вину.

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Сложившаяся ситуация, по всей видимости, не устраивает руководство МВД Молдовы. Ведомство предлагает внести поправки в законодательство, согласно которым премиальные в размере 25% от суммы налагаемого штрафа будут получать только те патрульные инспекторы, которые работают на выезде. Сумма ежеквартальных вознаграждений не будет превышать трех среднемесячных зарплат по стране. На данный момент средняя зарплата в Молдове составляет 6 тысяч 150 леев.

Сейчас власти Молдова озабочены этим вопросом и намерены решить его.