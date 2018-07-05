Манифестанты у парламента потребовали утвердить итоги выборов мэра Кишинева

К протестующим вышли только лидер парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу и глава либералов Михай Гимпу.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Несколько десятков протестующих провели пикет у здания парламента утром в четверг, 5 июля. Акция протеста была организована "Движением национального сопротивления ACUM".

Манифестанты требовали утверждения результатов выборов мэра Кишинева, отмены смешанной системы голосования и выполнения резолюции, принятой 1 июля 2018 на массовом митинге во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе. Участники акции скандировали "Долой воров!", "Долой смешанную систему!", "Долой предателей!".

Протестующие освистали и обозвали "иудой" лидера Либеральной партии Михая Гимпу, который подошел к пикетчикам и заявил, что они занимаются "манипулированием".

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Перед митингующими выступил председатель парламентской фракции ЛДПМ Тудор Делиу. Он сообщил, что намерен потребовать включения в повестку дня пленарного заседания парламента вопрос о нарушении прав человека в контексте отмены итогов выборов мэра Кишинева.

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В завершение митинга участники акции протеста потребовали отставки спикера парламента Андриана Канду и прошли маршем вокруг здания законодательного органа.

Позднее стало известно, что депутаты отказались внести инициативу ЛДПМ в повестку дня заседания. Эту инициативу поддержали только 39 депутатов.