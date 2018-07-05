Приезжайте в Кишинев — город тысячи наводнений

Новый придорожный знак появился на улице Измаильской в Кишиневе — там, где после каждого большого дождя можно кататься на лодках, как в Венеции, распевая песни гондольера и огибая особенно большие кучи мусора. На знаке художественно изображен автомобиль, плывущий по водам, под предупреждающей надписью: "Внимание! На этом участке есть риск наводнений!" Блестящее, элегантное и нетривиальное решение, дорогие друзья.

Публикация от Irina Koptu (@irinakoptu) 4 Июл 2018 в 4:34 PDT

В самом деле, наводнения для Кишинева — это большая и серьезная проблема. Как быть в городе с паводковыми водами, ведь заливает после каждого дождика?

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Наверное, где-нибудь было большое и серьезное совещание по этому вопросу. И возможно, некий молодой, зеленый сотрудник в запальчивости предложил, — а давайте прочищать и расширять ливневую канализацию, поднимать дорожное полотно, заливать гидроизоляцией подвалы, устанавливать защитные ограждения?

Да вы издеваетесь, — наверное, сказали ему умудренные опытом коллеги. — Это же миллиарды леев. А у нас бедная страна. У нас не только рядовые жители, но и многие большие люди — даже депутаты парламента, судьи, прокуроры, муниципальные чиновники — буквально в рванье ходят. На ржавых корытах вместо машин ездят. Ну, как ржавых… Если судить по налоговым декларациям.

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То есть, денег нет. Но ведь нельзя, чтобы граждане, неосторожно заехав в лужу по самые дворники, грустно сидели на крышах своих автомобилей в самом центре столицы, ожидая спасателей. Не по-европейски это. Надо что-то делать.

И вот оно, решение.

В самом деле, предупреждающие знаки — это очень цивилизованно и очень по-европейски. Например, — "Осторожно, дорогу переходят олени!". Или — "Внимание, возможен сход лавины!" Вовремя проинформированные граждане замедляют ход, высматривая по обочинам Бэмби, и не суются под лавину. Все счастливы.

И ведь на поверхности лежала идея. По воде, можно сказать, плавала. Не можешь справиться с наводнениями? Так придай им официальный, и может быть, даже муниципальный статус.

Действительно, с момента появления этого знака больше нельзя сказать, что в городе есть проблема с наводнениями. Проблемы — это у тех, кто не обращает внимания на предупреждающие знаки и суется, куда не надо, под свою личную ответственность.

А наводнения, получив официальный статус, переходят из разряда проблем в категорию городского ландшафта. Практически, становятся достопримечательностью. И даже могут стать объектом туризма. Только представьте себе рекламный баннер, на всех европейских языках: "Твой друг уже тонет в Кишиневе, а ты все еще дома? Приезжайте в город тысячи наводнений!" (Ну, не тысячи, но мы же умеем в маркетинг, или как?)

Думаю, люди с деловой жилкой уже вынули калькуляторы. Экскурсии по местам затопления. Спуск на дно лужи в батискафе. Знакомство с подводной флорой и фауной. Аквапарк. Сувенирные карты, на которых отмечены скопления затонувших автомобилей.

Перед Кишиневом раскрылись головокружительные перспективы. Неурядицам пришел конец. Обваливается старое здание? Поставь табличку: "Внимание, есть риск обрушения здания". Нет подземного перехода на оживленной трассе? Знак туда — "Внимание, нет подземного перехода". Дорога вся в рытвинах, как после небольшой, но оживленной бомбардировки? Целый транспарант отгрохаем — "Если вам кажется, что это дорога, купите очки — дороги нет!" Не успеем опомниться, как Кишинев войдет в число самых комфортных, безопасных и благоустроенных столиц, где вообще нет никаких проблем.

А там начинание можно будет распространить и на всю Молдову. Снабдив каждый пограничный столб табличкой с предупреждающей надписью: "Внимание! Возможны наводнения, неурожай, коррупция, пищевые отравления, плохие дороги, низкие зарплаты, беспричинная стрельба, нарушения правил ПДД, отказ от вакцинации и массовые провалы бакалавриата. Добро пожаловать!".

Только — тс-с-с! Не произносите этого вслух, а то вдруг идею украдет какой-нибудь залетный гость из других столиц, плывущих… То есть, идущих по пути европейской интеграции.

Это не ирония, это просто надежда выжить.