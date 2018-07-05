18:10 05 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.79
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Улица Каля Ешилор в Кишиневе после дождя (архивное фото)

Приезжайте в Кишинев — город тысячи наводнений

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
Получить короткую ссылку
Александр Исаев
6040

Вы не поверите, но внезапно отыскалось простое решение сложных городских проблем.

Новый придорожный знак появился на улице Измаильской в Кишиневе — там, где после каждого большого дождя можно кататься на лодках, как в Венеции, распевая песни гондольера и огибая особенно большие кучи мусора. На знаке художественно изображен автомобиль, плывущий по водам, под предупреждающей надписью: "Внимание! На этом участке есть риск наводнений!" Блестящее, элегантное и нетривиальное решение, дорогие друзья.

В самом деле, наводнения для Кишинева — это большая и серьезная проблема. Как быть в городе с паводковыми водами, ведь заливает после каждого дождика?

Дождь в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишинев полностью затопило: жители столицы публикуют апокалиптические видео

Наверное, где-нибудь было большое и серьезное совещание по этому вопросу. И возможно, некий молодой, зеленый сотрудник в запальчивости предложил, — а давайте прочищать и расширять ливневую канализацию, поднимать дорожное полотно, заливать гидроизоляцией подвалы, устанавливать защитные ограждения? 

Да вы издеваетесь, — наверное, сказали ему умудренные опытом коллеги. — Это же миллиарды леев. А у нас бедная страна. У нас не только рядовые жители, но и многие большие люди — даже депутаты парламента, судьи, прокуроры, муниципальные чиновники — буквально в рванье ходят. На ржавых корытах вместо машин ездят. Ну, как ржавых… Если судить по налоговым декларациям.

Ливень в Кишиневе
© Sputnik / Rodion Proca
Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек

То есть, денег нет. Но ведь нельзя, чтобы граждане, неосторожно заехав в лужу по самые дворники, грустно сидели на крышах своих автомобилей в самом центре столицы, ожидая спасателей. Не по-европейски это. Надо что-то делать.

И вот оно, решение.

В самом деле, предупреждающие знаки — это очень цивилизованно и очень по-европейски. Например, — "Осторожно, дорогу переходят олени!". Или — "Внимание, возможен сход лавины!" Вовремя проинформированные граждане замедляют ход, высматривая по обочинам Бэмби, и не суются под лавину. Все счастливы.

И ведь на поверхности лежала идея. По воде, можно сказать, плавала. Не можешь справиться с наводнениями? Так придай им официальный, и может быть, даже муниципальный статус.

Действительно, с момента появления этого знака больше нельзя сказать, что в городе есть проблема с наводнениями. Проблемы — это у тех, кто не обращает внимания на предупреждающие знаки и суется, куда не надо, под свою личную ответственность. 

Автомобиль Анишоары Логин под водой
facebook/Radu Adrian
Машина Анишоары Логин, жены мэра Кишинева, утонула во время ливня

А наводнения, получив официальный статус, переходят из разряда проблем в категорию городского ландшафта. Практически, становятся достопримечательностью. И даже могут стать объектом туризма. Только представьте себе рекламный баннер, на всех европейских языках: "Твой друг уже тонет в Кишиневе, а ты все еще дома? Приезжайте в город тысячи наводнений!" (Ну, не тысячи, но мы же умеем в маркетинг, или как?)

Думаю, люди с деловой жилкой уже вынули калькуляторы. Экскурсии по местам затопления. Спуск на дно лужи в батискафе. Знакомство с подводной флорой и фауной. Аквапарк. Сувенирные карты, на которых отмечены скопления затонувших автомобилей.

Перед Кишиневом раскрылись головокружительные перспективы. Неурядицам пришел конец. Обваливается старое здание? Поставь табличку: "Внимание, есть риск обрушения здания". Нет подземного перехода на оживленной трассе? Знак туда — "Внимание, нет подземного перехода". Дорога вся в рытвинах, как после небольшой, но оживленной бомбардировки? Целый транспарант отгрохаем — "Если вам кажется, что это дорога, купите очки — дороги нет!" Не успеем опомниться, как Кишинев войдет в число самых комфортных, безопасных и благоустроенных столиц, где вообще нет никаких проблем.

Последствия ливня
© Sputnik / Виталий Аньков
Фотофакт: кишиневец, перебиравшийся вплавь во время ливня, мог утонуть

А там начинание можно будет распространить и на всю Молдову. Снабдив каждый пограничный столб табличкой с предупреждающей надписью: "Внимание! Возможны наводнения, неурожай, коррупция, пищевые отравления, плохие дороги, низкие зарплаты, беспричинная стрельба, нарушения правил ПДД, отказ от вакцинации и массовые провалы бакалавриата. Добро пожаловать!".

Только — тс-с-с! Не произносите этого вслух, а то вдруг идею украдет какой-нибудь залетный гость из других столиц, плывущих… То есть, идущих по пути европейской интеграции.

Это не ирония, это просто надежда выжить.

По теме

"Подарок для Киртоакэ" - в Кишиневе наводнение
Настоящие наводнения в Кишиневе: фотообъектив заснял катастрофу
Теги:
дожди, наводнения, дороги, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

  • Соседние приграничные города связаны мостом Дружбы
    Мост сотрудничества

    Создание современного моста между Ивангородом и Нарвой в Ленинградской области назвали главной задачей приграничного сотрудничества с Эстонией.

  • Момент взрыва на АЗС в Баткене — три видео с разного ракурса
    Взрыв в степи

    На автозаправочной станции недалеко от границы Кыргызстана с Таджикистаном прогремел мощный взрыв – момент ЧП засняли очевидцы.

  • Продуктовая корзина, архивное фото
    Слишком дорого

    Правительство Таджикистана начнет регулировать цены на хлеб, муку и другие товары и продукты первой необходимости.

  • Жайнак Холматовнинг қариндошлари
    Память о войне

    Нашлись родственники узбекского солдата Великой Отечественной войны, ложку которого обнаружили поисковики в Калининградской области.

  • Граница
    Двойной скачок

    Количество задержанных в июне нарушителей государственной границы Южной Осетии возросло более чем в два раза по сравнению с маем.

  • Пикет против латвийской реформы образования в Страсбурге, 4 июля 2018
    Руки прочь от школ!

    Активисты Русского союза Латвии провели акцию в защиту русскоязычного образования напротив здания Европарламента в Страсбурге.

  • Ратушная площадь Вильнюса
    Невиновен!

    Суд оправдал чиновника мэрии Вильнюса, которого обвиняли в разжигании ненависти по отношению к русскому народу.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники
Последние матчи 1/8 финала: реакция болельщиков
Последние матчи 1/8 финала ЧМ-2018: бурная реакция болельщиков
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться