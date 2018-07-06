Пока все спали: Молдова без миллионов евро и жуткие инфекции из-за рубежа

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов долларов до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержан 343 депутатов.

Европарламентарии призвали ЕК приостановить все запланированные выплаты макрофинансовой помощи Молдове. Депутаты также предложили увязать любое решение о будущих выплатах с проведением выборов в соответствии с международно признанными стандартами.

© Sputnik / Nicolai Kibich Финансовая помощь: кто поддерживает Молдову

Внеплановые выборы примара Кишинева проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня. По данным ЦИК, победителем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день голосования. Центризбирком 29 июня аннулировала результаты выборов примара Кишинева. В ответ на это правоцентристские силы проводили протестные акции, а на одном из последних митингов приняли резолюцию, которую впоследствии направили на рассмотрение европарламентариям.

Курортники привозят в Молдову, порой, страшные болезни

Пора летних отпусков — это всегда новые впечатления на целый год, возможно, интересные знакомства и свежий опыт. Многое способствует всему этому, в частности, — открытые границы, обеспечивающие свободы передвижения.

Но вряд ли мы, пакуя чемоданы, помним о том, что на чужой территории следует быть особенно осторожными и не привезти в родные пенаты какую-нибудь экзотическую болезнь.

Инфекционист: из Греции в Молдову порой привозят страшную болезнь>>>

О существовании подобной опасности рассказала врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Это не так просто — выявить экзотическую болезнь. Случаев малярии я видела много, а тот же лейшманиоз, например, — нужно попасть к специалисту, если это кожное поражение. Есть и поражение внутренних органов от этой болезни — у нас был случай, было тяжело поставить правильный диагноз. Причем лейшманиоз привозят из приличных стран — из Греции или Грузии, к примеру", — объяснила Кирьякова.

Постановка диагноза при редких болезнях вызывает определенные сложности, отметила собеседница, однако часто виноваты в этом сами больные.

"Выход на диагноз происходит всегда. Даже семейный врач видит. К примеру, цикличность температуры — он обращает на это внимание. Раньше был приказ — любая лихорадка свыше пяти дней обследуется на малярию. А у нас есть еще одна странность у людей — некоторые скрывают, что они были в экзотических странах", — сказала Кирьякова.