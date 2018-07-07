14:43 07 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Персики

В Молдове урожай фруктов и ягод - в пору, и цены на них радуют

© Sputnik / Евгений Панасенко
В Молдове
Получить короткую ссылку
24500

Что произошло с ценами на персики смородину и арбузы на текущей неделе?

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Едва на рынки Молдовы стало поступать много сезонных фруктов, ягод и бахчевых, цены на них тут же упали.

Визит в Приднестровье делегации Новосибирска во главе с мэром Анатолием Локоть
Ирина Ляхова
Мэр Новосибирска восхищен приднестровскими персиками

Например, по данным специлизированных агроизданий, на 50% за текущую неделю снизилась цена на персики. Оптовая цена на них упала до критически низкого для фермеров уровня и составляет, — чтобы было понятно жителям других стран, — около 0,24 доллара за килограмм, а минимальная цена вообще опустилась до 0,18 доллара за килограмм.

Евросоюзу не нужны молдавские фрукты и ягоды >>>

Стоит отметить снижение на 24 % за текущую неделю цен и на красную и черную смородину. Сегодня оба вида ягоды продаются оптом по 1,19 доллара за килограмм.

Подешевела и малина, правда снижение цен на нее было не столь существенным и составило около 6% за неделю до 0,89 доллара за килограмм.

Цены на вишню выросли за неделю на 21%. В то же время на рынке появляется всё больше бахчевых местного производства. Поэтому цены на них продолжают активно снижаться. В частности, арбуз подешевел за неделю на 20%, а дыня — на 38%. Тем не менее, потребление остается невысоким, так как наши люди традиционно с опаской относятся к ранним бахчевым.

По теме

Каждому ученику в день по яблоку: детей бесплатно накормят фруктами
Почему в Кишиневе нельзя купить фрукты и овощи у крестьян
Eurostat назвал самые популярные фрукты и овощи в ЕС
Россия открыла границы для молдавских фруктов и овощей
Теги:
ягоды, убытки, фрукты, цены, фермеры, Молдова, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

  • Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
    Делайте вашу ставку!

    Почему Таллинн ставит на Китай в его торговой войне с США, и о чем премьер Эстонии будет говорить со своим китайским коллегой на встрече в Болгарии?

  • Полузащитник сборной РФ по футболу Алан Дзагоев
    К игре готов

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев прокомментировал подготовку к предстоящему в субботу матчу с Хорватией.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Я остаюсь!

    Лидер "Согласия" Нил Ушаков не будет баллотироваться ни в Сейм, ни в Европарламент, чтобы продолжить работу на посту мэра Риги.

  • Литовский солдат
    На мушке

    Пьяные литовские военнослужащие расстреляли вильнюсский роддом из пневматического пистолета.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Дворец Ардашира в Фирузабаде, Иран
Новые объекты включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Сербы спели «Катюшу» в преддверии матча Россия – Хорватия
Сербы спели "Катюшу" в преддверии матча Россия – Хорватия
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться