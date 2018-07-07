В Молдове урожай фруктов и ягод - в пору, и цены на них радуют

Что произошло с ценами на персики смородину и арбузы на текущей неделе?

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Едва на рынки Молдовы стало поступать много сезонных фруктов, ягод и бахчевых, цены на них тут же упали.

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Например, по данным специлизированных агроизданий, на 50% за текущую неделю снизилась цена на персики. Оптовая цена на них упала до критически низкого для фермеров уровня и составляет, — чтобы было понятно жителям других стран, — около 0,24 доллара за килограмм, а минимальная цена вообще опустилась до 0,18 доллара за килограмм.

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Стоит отметить снижение на 24 % за текущую неделю цен и на красную и черную смородину. Сегодня оба вида ягоды продаются оптом по 1,19 доллара за килограмм.

Подешевела и малина, правда снижение цен на нее было не столь существенным и составило около 6% за неделю до 0,89 доллара за килограмм.

Цены на вишню выросли за неделю на 21%. В то же время на рынке появляется всё больше бахчевых местного производства. Поэтому цены на них продолжают активно снижаться. В частности, арбуз подешевел за неделю на 20%, а дыня — на 38%. Тем не менее, потребление остается невысоким, так как наши люди традиционно с опаской относятся к ранним бахчевым.