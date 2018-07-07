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Пока все спали: Молдове дадут миллионы, а пенсионеры останутся без добавок

© Sputnik / Mikhail Kutusov
В Молдове
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КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Всемирный банк выделит Молдове 30 миллионов долларов в целях обеспечения макроэкономической стабильности и роста экономики.

По сообщению пресс-службы кабмина РМ, совет директоров Всемирного банка принял это решение в четверг, пятого июля.

"Принятие решения о финансировании говорит о признании реформ, проводимых в Молдове ради улучшения пенсионной системы, роста уровня функциональности Национального совета по неподкупности, консолидации управления банковской системой и помощи бизнес-среде", — отметила глава представительства Всемирного банка в Молдове Анна Ахалкаци.

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Кто из пенсионеров рискует остаться без обещанных надбавок

Правительство Молдовы запросило парламент в срочном порядке рассмотреть проект закона о внесении изменений в государственную пенсионную систему.

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, лица, продолжающие работать после выхода на заслуженный отдых, получают право на перерасчет пенсии.

В первую очередь это коснется тех граждан, кто вышел на пенсию до 1 января 1999 года, и чей трудовой стаж после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. Детали предлагаемых изменений разбирали участники пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Депутат парламента Елена Боднаренко отметила, что в 2017 году, когда в стране была проведена пенсионная реформа, шла речь о том, что пенсионеры смогут запрашивать перерасчет раз в два года, по мере возрастания трудового стажа.

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"Теперь же предлагается, что эту процедуру можно сделать только один раз. Это ограничивает права наших сограждан", — отметила Боднаренко.

Депутат объяснила, что перерасчет будет индивидуальным в зависимости от того, какой период времени отработал человек после выхода на пенсию, какая зарплата у него была, и какие отчисления он производил в фонд социального страхования. Боднаренко подчеркнула, что лицам, трудившимся нелегально, перерасчет не проведут.

"Речь идет о тех, кому около 75 лет. Не все сумели отработать эти 15 лет после выхода на пенсию. То есть количество получателей объявленного перерасчета окажется крайне небольшим, а повышение станет очень скромным. Более того, пенсию поднимут только тем, кто сделает письменный запрос", — уточнила депутат.

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Таким образом, по ее словам, не проинформированные пенсионеры или те, кто не имеет возможности оформлять все документы, останутся без обещанных надбавок.

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Теги:
надбави к пенсиям, старики, миллионы, доллары, пенсия, пенсионеры, МВФ, кредит, Молдова, Кишинев, Общество
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