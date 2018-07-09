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Очередь автомобилей на границе. Архивное фото

Пока все спали: крушение вертолета, авария и пробки на границе

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. На молдавских контрольно-пропускных пунктах на границе образовались пробки. Об этом сообщают пользователи сети, выезжающие за рубеж.

В частности, речь идет о многочасовом ожидании авто на погранпункте Паланка. Водители сообщают, что многим пришлось ожидать пересечение границы более двух часов.

Пробки на границе
© Facebook / Город без маршруток! Водители помогают пешеходам/Нина Варсан
Пробки на границе

В то же время онлайн приложение Погранполиции показывает, что время ожидания на этом КПП не превышает 15 минут.

Ранее на КПП Паланка уже были длинные очереди из-за ремонта трассы Одесса-Рени.

Странная авария

В столичном секторе Ботаника накануне вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль врезался в столб на перекрестке бульвара Дачия и улицы Куза-Водэ.

Как рассказали очевидцы – водителя после происшествия забрали полицейские. О пострадавших не сообщается, однако на снимке, размещенном в сети видно, что авто довольно сильно повреждено.

Авария
© Facebook / Город без маршруток! Водители помогают пешеходам/Alex Loziuc‎
Авария

Кто поедет с Трампом на встречу с Путиным?

Директор по коммуникациям Белого дома, экс-руководитель телеканала Fox News Билл Шайн будет сопровождать президента США Дональда Трампа в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, которая состоится 16 июля. Об этом пишет газета Politico. 

Президент США Дональд Трамп, архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира - источник

Кроме того, с Трампом будут советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, супруга Меланья Трамп и ряд других помощников. Отмечается, что дочь президента Иванка Трамп и советник и зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече в Хельсинки присутствовать не будут.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам.

В США разбился вертолет

Вертолет потерпел крушение в штате Виргиния, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, сообщает телеканал WRAL.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел в воскресенье вечером в жилом квартале. Остается неизвестным, находился погибший на борту вертолета или на земле.

Начато расследование инцидента.

Растет число жертв разгула стихии в Японии

Число жертв последствий ливней в Японии возросло до 100 человек. Как сообщило агентство Киодо, в городе Курасики префектуры Окаяма найдены тела еще семи человек, погибших при наводнениях. По данным телеканала NHK, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести. 

Землетрясение в Японии
Associated Press
Землетрясение в Японии: шокирующие кадры последствий

Метеослужба Японии предупреждает об угрозе новых оползней и затоплений.

Как уточняет РИА Новости, ливневые дожди обрушились на центральную и юго-западную часть Японии в конце прошлой недели. К утру воскресенья в префектуре Гифу выпало более 1050 миллиметров осадков, в префектуре Эхимэ — 745 миллиметров, Киото — 465 миллиметров, Хиросима — 442 миллиметра, Хёго — 430 миллиметров, в префектуре Окаяма, где в ряде районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, — 310 миллиметров. Это в два-три раза выше среднемесячной нормы.

Британский министр по Brexit уходит в отставку из-за несогласия с Мэй

Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис уходит в отставку из-за несогласия со стратегией премьер-министра Терезы Мэй, говорится в письме Дэвиса, текст которого приводит телеканал Sky News. 

Королева Великобритании Елизавета II, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев
Королева Великобритании дала согласие на Brexit

Ранее британские СМИ сообщили, что Дэвис подал в отставку. Некоторые члены парламента, в частности Стив Бейкер и Суэлла Браверман, последовали примеру Дэвиса.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании на следующей неделе опубликует долгожданный официальный документ (white paper) о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. В частности, Великобритания предложит создать между Британией и ЕС зону свободной торговли, которая "предусматривала бы общий реестр для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции". Такое предложение означает фактическое поражение группы идеологов "жесткого Brexit", в том числе самой Мэй. Ранее правительство склонялось к установлению полноценного таможенного режима, без каких-либо исключений и с применением тарифов ВТО.

Родители увидят четверых детей, спасенных в Таиланде

Родители и родственники четверых школьников, эвакуированных в воскресенье вечером из затопленной пещеры на севере Таиланда, смогут навестить их в больнице вечером в понедельник, по прошествии 24 часов с момента вывода детей из пещеры, сообщает в понедельник телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на членов семей нескольких школьников. 

Дайвер
© Sputnik / Anton Denisov
В Таиланде, спасая детей в пещере, погиб дайвер

По информации из больницы города Чианграй, в которой целый этаж выделен для реабилитации спасенных детей, физическое состояние четверых спасенных хорошее, сообщает телеканал. В настоящее время одна из основных задач, которые выполняет в больнице собранная со всего Таиланда элитная команда врачей, это адаптация глаз подростков к свету после пребывания в течение 9 дней в полной темноте и еще нескольких дней в условиях использования слабого электрического света.

Операция по эвакуации пока остающихся в пещере восьми детей и их футбольного тренера начнется утром в понедельник, однако время ее начала пока не объявлено. Всю ночь дайверы расставляли на маршруте эвакуации запасные баллоны со сжатым воздухом взамен сотен баллонов, использованных во время эвакуации в воскресенье. Баллоны расставляют с шагом 25 метров, каждый баллон снабжен шлангом и регулятором, чтобы ускорить процесс замены баллонов. Руководство спасательной операции сообщало в воскресенье, что одного баллона хватает примерно на один час. В операции по эвакуации детей из пещеры в воскресенье были заняты 90 дайверов, 18 из них – непосредственно в выводе детей на поверхность и более 70 – в обеспечении.

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Теги:
вертолет, крушение, КПП, пробки, граница, авария, спасение, дети, США, Хельсинки, Таиланд, Кишинев, Молдова, Паланка
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