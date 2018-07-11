Пока все спали: проверки на дорогах, смертельный торнадо, внук Брежнева умер

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. На севере Молдовы в среду организованы проверки водителей-нарушителей. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Национальный инспекторат по патрулированию.

Новые современные радары

"Патрульные полицейские севера страны организуют сегодня на въезде в Бричанский район проверки водителей, которые ранее нарушали ПДД и ставили под угрозу самих себя и других участников дорожного движения. Водителей проверят с помощью приложения E-DATA", — говорится в сообщении.

Кстати, накануне полиция сообщила о введении в эксплуатацию новых современных радаров LTI 20-20 TruCAM, которые используются патрульными во многих развитых странах.

Умер внук Брежнева

В Крыму на 58-м году жизни скончался внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев, написал в Facebook его знакомый Сергей Менделеев, сообщает РИА Новости.

Андрей Брежнев стал заниматься политикой в 1998 году. С 2004 по 2014 год состоял в КПРФ. Позже, в 2016-ом, вступил в "Родину". Политик неоднократно баллотировался на разные должности, включая губернаторские, а также выдвигался кандидатом в Государственную думу.

Новорожденный ребенок погиб, более 20 человек получили ранения в результате торнадо в американском городе Уотфорд Сити в штате Северная Дакота, сообщает телеканал KVLY со ссылкой на местные власти.

По данным офиса шерифа округа Маккензи, несколько человек еще находятся под завалами. Состояние шести человек оценивается как критическое. Был причинен значительный материальный ущерб.

На месте проводится спасательная операция. Власти призывают добровольцев оказать помощь в спасении пострадавших. Для размещения людей были созданы специальные приюты.

Жертв в Японии становится больше

По данным правительства Японии, от наводнения в юго-западных и центральных районах Японии погибли 176 человек, трое находятся в критическом состоянии, без вести пропавшими числятся девять человек.

В пострадавших районах не работают магазины. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров. Сейчас без воды остаются 255 тысяч домохозяйств. В условиях 35-градусной жары это становится одной из самых серьезных проблем на местах.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

Заводы автоконцернов Mazda и Mitsubishi остановлены в районах Японии, пострадавших от наводнения.

"Фальшивые" аттестаты

Семьдесят пять выпускников Чукотского окружного профильного лицея столкнулись с проблемой при поступлении в вузы из-за ошибки, допущенной при оформлении аттестатов, сообщает правительство Чукотки.

© Sputnik / Сергей Пятаков Сколько школьников в Молдове завалило выпускные экзамены

"Ошибка, допущенная директором лицея при оформлении бланков аттестатов и приложений к ним, стала причиной отказа комиссий ряда учебных заведений страны в приёме документов. Директор лицея заверила аттестаты и приложения к ним разными способами: в приложении поставила подпись, а в аттестатах рукописно указала свою фамилию. Ошибка, конечно, формальна, однако юридически обоснована, так как приказом Минобрнауки России установлено, что эти подписи должны быть идентичны", — говорится в сообщении.

По факту ошибки идет служебная проверка, по результатам которой виновных привлекут к дисциплинарной ответственности.

Первое крупное интервью Пугачевой за десятилетие © Sputnik / Yana Zaharova / "Поколение будущего": Баста и Monatik раскачали Кишинев 30

Известная российская и советская эстрадная певица Алла Пугачева дала первое большое интервью за последние десять лет. Видео опубликовано на YouTube-канале актера и блогера Олега Меншикова.

Во время интервью, которое длилось больше часа, Пугачева рассказала о своей личной жизни, детстве, тайне своего имени.

Она также затронула тему взаимоотношений с мужем Максимом Галкиным, заявив, что не спит с ним в одной кровати.

Помимо этого, Пугачева рассказала о семейном особняке в элитном поселке Подмосковья, похожем на старинный замок.