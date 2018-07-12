Насколько миротворческая операция в Приднестровье оправдывает себя

В Бендерах прошло очередное заседание Объединенной контрольной комиссии, на котором был озвучен результат работы Совместных миротворческих сил за последние полгода.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. За шесть месяцев 2018 года в Приднестровье, в Зоне безопасности, было изъято почти полторы тысячи единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Такие данные по деятельности Совместных миротворческих сил были озвучены на заседании главного контролирующего органа миротворческой операции — Объединенной контрольной комиссии (ОКК) в Бендерах.

"Это статистика позволяет продемонстрировать, как миротворческая операция работает на снижение опасности жизни людей на обоих берегах Днестра. Наша работа по-прежнему востребована, нужна и направлена на безопасность людей", — считает сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

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По его словам, только на этой неделе на правом берегу Днестра у села Делакэу Новоанненского района был обнаружен и обезврежен 21 снаряд времен Великой Отечественной войны. И, как говорит Беляков, это результат слаженных и умелых действий военных наблюдателей, саперов, сотрудников правоохранительных органов.

"Вовремя отреагировали на сигнал, поступивший с места, вовремя локализовали ситуацию, уничтожив боеприпасы. Такими действиями миротворческая операция еще раз подтверждает свою эффективность, показывает, что мы по-прежнему оказываемся полезными, помогаем людям выходить из различных сложных ситуаций, которые могли бы повлечь за собой жертвы", — уверен Беляков.

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Сопредседатель ОКК от Приднестровья также подчеркнул, что нынешнее заседание прошло в атмосфере конструктивного диалога.

"Мы рассмотрели целый ряд организационных вопросов. Молдавская сторона представила нового эксперта в ОКК. Мы провели ротацию военного наблюдателя с молдавской стороны и очень внимательно изучили информацию об обстановке в Зоне безопасности", — пояснил Беляков.

За первое полугодие 2018 года в Зоне безопасности было изъято свыше 1200 единиц патронов, более 10 гранат, 1 автомат, 2 гранатомета, большое количество мин и снарядов.