Кому не дорога жизнь — кишиневец прокатился, цепляясь за троллейбус

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Велосипедист на дороге может быть опаснее, чем халатный водитель, если хулиганит посреди потока транспорта. Видео, на котором велосипедист лихачит, ухватившись за троллейбус, опубликовал в Facebook один из очевидцев.

На видео хорошо видно, как человек на велосипеде, воспользовавшись тем, что троллейбус притормозил на остановке на улице Киев кишиневского сектора Рышкановка, хватается за лестницу электротранспорта, чтобы с ветерком проехаться по ночному городу. Водитель троллейбуса не замечает хулигана, так как он находится в "слепой зоне".

Этот трюк в последние годы получил большое распространение в мегаполисах, а любители проехаться за транспортом даже обрели собственное название — "зацеперы". Молодые люди, зацепившись за выступающие части электропоездов, троллейбусов и автобусов, катаются, считая это развлечением.

Каждый год в больших городах гибнет немало "зацеперов". Еще печальнее, что в погоне за адреналином они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь всех участников дорожного движения. Судьба кишиневского "зацепера" осталось неизвестной.