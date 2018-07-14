Стало известно, чья компания будет строить "Арену Кишинев"

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Строить стадион "Арена Кишинев" будет турецкая компания. Такое решение было принято по результатам конкурса, заявили представители государственных структур Молдовы на брифинге, состоявшемся вечером в пятницу.

На конкурс было внесено только одно предложение, от турецкой компании "Summa". Она и получила право на проведение проектных и строительных работ. Планируется, что работы начнутся в конце августа.

По сообщению министра образования, культуры и исследований Моники Бабук, турецкая фирма в 2013-2017 годах завершила три проекта, каждый стоимостью около 30 миллионов евро. В рамках государственно-частного партнерства компания занимается строительством спортивных сооружений. Средний оборот строительных работ фирмы составляет не менее 50 миллионов евро.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич сказал, что на настоящем этапе предстоит начать подготовку и выравнивание строительной площадки, а также получить необходимые разрешений на начало строительства. По словам министра, этот проект важен не только для Кишинева, но и для жителей всей страны. По мнению Габурича, строительство арены даст мощный импульс развитию туризма.