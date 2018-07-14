Додон поздравил народ Франции с Национальным днем

Этот праздник известен в истории как День взятия Бастилии и считается символом борьбы за демократические свободы.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил французский народ с Национальным днем Французской Республики. В послании президенту Франции Эммануэлю Макрону глава молдавского государства выразил уверенность на успешное развитие отношений между двумя странами.

"Я пользуюсь этой прекрасной возможностью, чтобы выразить свою радость за развитие молдавско-французских отношений дружбы и сотрудничества, благодаря чему наши граждане накопили богатый опыт сотрудничества в области инвестиций, социальной помощи, культуры, образования и исследований. Я убежден, что мы будем успешно использовать возможности, обозначенные для продолжения двустороннего диалога, на благо обоих государств", — в частности, написал Игорь Додон.

Президент Молдовы поблагодарил своего французского коллегу за приглашение принять участие в открытии Форума мира, который состоится в Париже в ноябре 2018 года. "Уверен, что присутствие Республики Молдова на этом важном международном мероприятии однозначно отражает постоянную поддержку и заинтересованность Франции в стабильности и модернизации Молдовы", — отметил Игорь Додон.

© AFP 2018 / Mladen Antonov Франция отмечает День взятия Бастилии

Национальный день Франции празднуется ежегодно 14 июля, начиная с 1880 года, в мире он известен также как День взятия Бастилии. Историческое событие, которое положило начало этому празднику, произошло во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили семерых заключенных. Это событие стало символом демократических свобод, которые принесла стране Великая французская революция, покончившая с абсолютизмом и открывшая путь к учреждению республики.