13:52 14 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.66
  • RUB0.27
  • RON4.17
  • UAH0.64
Поиск
Елисейские поля

Додон поздравил народ Франции с Национальным днем

© AFP 2018 / Thomas Samson
В Молдове
Получить короткую ссылку
20 0 0

Этот праздник известен в истории как День взятия Бастилии и считается символом борьбы за демократические свободы.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил французский народ с Национальным днем Французской Республики. В послании президенту Франции Эммануэлю Макрону глава молдавского государства выразил уверенность на успешное развитие отношений между двумя странами.

"Я пользуюсь этой прекрасной возможностью, чтобы выразить свою радость за развитие молдавско-французских отношений дружбы и сотрудничества, благодаря чему наши граждане накопили богатый опыт сотрудничества в области инвестиций, социальной помощи, культуры, образования и исследований. Я убежден, что мы будем успешно использовать возможности, обозначенные для продолжения двустороннего диалога, на благо обоих государств", — в частности, написал Игорь Додон.

Президент Молдовы поблагодарил своего французского коллегу за приглашение принять участие в открытии Форума мира, который состоится в Париже в ноябре 2018 года. "Уверен, что присутствие Республики Молдова на этом важном международном мероприятии однозначно отражает постоянную поддержку и заинтересованность Франции в стабильности и модернизации Молдовы", — отметил Игорь Додон.

Жители во время парада после инаугурации избранного президента Франции Эммануэля Макрона в Париже
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Франция отмечает День взятия Бастилии

Национальный день Франции празднуется ежегодно 14 июля, начиная с 1880 года, в мире он известен также как День взятия Бастилии. Историческое событие, которое положило начало этому празднику, произошло во время Великой французской революции — в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию и освободили семерых заключенных. Это событие стало символом демократических свобод, которые принесла стране Великая французская революция, покончившая с абсолютизмом и открывшая путь к учреждению республики.

По теме

Макрон встретится с Путиным в Москве, куда приедет на финал ЧМ-2018
Макрон желает "исторического диалога" с Путиным
Французский курьер: зачем Макрон к Трампу приезжал
Теги:
национальный праздник, День взятия Бастилии, Франция, Эммануэль Макрон, Игорь Додон
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Капельница. Архивное фото
    ЧП на высоте

    Врачи прооперировали одного из пострадавших в результате аварийной посадки вертолета погранслужбы Грузии у границы с Россией.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Стоп-кадр: саммит НАТО, и наводнение в Японии, и спасение детей в Таиланде
Когда очень хочется освежиться
Когда очень хочется освежиться, подойдет и... арбуз
Победители чемпионатов мира по футболу
Все победители чемпионатов мира по футболу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться