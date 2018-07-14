Это закон: вот, что должны знать нетрудоустроенные молодые мамы

Ежегодно размеры пособий возрастают, в 2018 году на эти цели запланировано более 200 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. По данным Национальной кассы социального страхования, на выплату пособий в 2018 году было запланировано более 200 миллионов леев, а в 2019 году расходы составят около 218 миллионов. Таким образом, средний размер пособий по материнству в 2018 году составит 20 828 леев, а в 2019 году — 22 681 лей.

Год назад парламент одобрил несколько поправок к закону, предусматривающих материнские пособия для жены, находящейся на попечении застрахованного супруга. Должностные лица Министерства труда заявили тогда, что этой нормой установлено справедливое и соразмерное распределение денег между всеми категориями получателей пособия по материнству.

По мнению авторов, если на дату предоставления отпуска по беременности и родам жена не работает, не делает взносов в бюджет социального страхования и зависит от застрахованного супруга, она получит пособие. Поправки были внесены после того, как Конституционный суд решил, что нормативное положение о пособиях по временной нетрудоспособности и другим пособиям по социальному обеспечению является неконституционным.