Жуткие последствия ДТП в центре Кишинева - фото попали в соцсети

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Необычное для столицы дорожно-транспортное происшествие — после столкновения с автомобилем Mercedes более легкий Opel перевернулся на крышу.

Происшествие случилось на перекрестке оживленных улиц Тома Чорба и Митрополит Дософтей в Кишиневе.

К счастью, как сообщается, никто из водителей и пешеходов не получил серьезных травм. На место происшествия прибыли полицейские, которые выясняют обстоятельства случившегося и определяют вину обоих водителей в ДТП.

В центре Кишинева слишком тесно: одно лишнее движение — авария>>>

Как заметил один из прохожих, проблем с ремонтом "опеля" не будет, если его владелец захочет сделать из него открытый кабриолет.