Официальные резервные активы побили исторический рекорд, заявляет Нацбанк

По данным НБМ, резервы достигли рекордной суммы в почти 3 миллиарда долларов.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Официальные резервные активы достигли рекордного уровня и составили 2,9 миллиарда долларов, заявил Национальный банк Молдовы (НБМ).

По данным, которые были опубликованы НБМ в пятницу, по итогам 2017 года резервные активы увеличились на 598 миллионов долларов. В предыдущем, 2016 году был зафиксирован рост в 470 миллионов долларов.

Большая часть резервных активов хранится в ценных бумагах на сумму в 1 миллиард 579 миллионов долларов. Еще 1 миллиард 315 миллионов долларов вложены в срочные размещения, в том числе в зарубежных банках.

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По данным Нацбанка, предыдущий рекорд был зафиксирован 31 января 2018 года. Самый низкий уровень резервных активов наблюдался в октябре 2015 года (1,74 миллиарда долларов), после банковского кризиса, когда в 2014 году резервы сократились на сумму около миллиарда долларов.

Как заявил Национальный банк, повышения резервных активов удалось добиться благодаря мерам по оздоровлению банковской системы и восстановлению отношений с МВФ.