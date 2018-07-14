Спасибо, Россия! ЧМ-2018 стал для жителей Молдовы невероятным праздником

Такого единодушия и такого накала эмоций во время спортивного первенства в Кишиневе не видели еще никогда.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Чемпионат мира-2018 завершается, весь футбольный мир с нетерпением ждет финального матча, который определит сильнейшую команду на планете. И этот финал станет высшей точкой потрясающей праздничной атмосферы, которая царила в Молдове на протяжении всех дней мундиаля.

Такого внимания в нашей стране не было ни к одному из мировых первенств — за играми чемпионата следили даже те, кто никогда не интересовался футболом. А в дни, когда играла сборная России, улицы пустовали — зато победные крики из кафе и баров, где были оборудованы фан-зоны, был слышен даже на противоположной стороне самого широкого проспекта и на последних этажах высотных зданий в Кишиневе.

А за Россию болели буквально все. Если в начале чемпионата болельщики традиционно "распределились" по любимым командам, то с приближением к плей-офф за Россию начала болеть уже вся Молдова, и это не преувеличение. Такого единодушия и такого накала эмоций в дни спортивных первенств Кишинев не видел никогда.

"Так, как в этом году, за чемпионат мира еще ни разу в Молдавии не болели. Говорю это со стопроцентной гарантией, — говорит Александр, молодой человек с российским флагом на плечах в одной из кишиневских фан-зон. — Не было еще такого чемпионата мира для Молдавии, чтобы даже моя мама смотрела матчи".

Кстати, российский флаг ему удалось раздобыть в Кишиневе с большим трудом. "Места надо знать", — говорит он с улыбкой, отдавая флаг ребятам, которые попросили сфотографироваться с ним после матча.

Зато похоже, в России в дни чемпионата трудностей с флагами Молдовы не было — многим молдавским болельщикам удалось попасть на матчи ЧМ-2018.

А те, кому не повезло побывать на играх мундиаля, искренне радовались за счастливчиков — ЧМ-2018 объединял всех.

Это был памятный день, когда сборная России билась со сборной Хорватии в четвертьфинале. Невиданно мощная игра российской команды воодушевила тысячи людей. Одна из болельщиц, не в силах сдержать эмоции, даже перекрестила каждого из футболистов на экране перед началом игры, надеясь на победу.

Сборная России проигрывала, 2:1 — и потрясающий второй гол Фернандеса поднял на ноги десятки людей, которые забыли, что они — солидные предприниматели и хрупкие дамы. Прыгали и кричали все, беспорядочно обнимаясь, и еще не зная, чем окончится серия пенальти…

Вместе со всеми переживала и супружеская пара, они приехали из Гагаузии в Кишинев специально, чтобы увидеть игры мундиаля на большом экране. "В Гагаузии во время чемпионата только о футболе и говорили, — рассказывают они. Когда-то давным-давно по телевизору шла очень интересная мелодрама, называлась "Рабыня Изаура". Вот, бывало, она идет и выходишь на улицу в это время, и никого. А сейчас точно так же, когда играет сборная России".

"Сегодня чемпионат мира в России и сборная России настолько сплотила, настолько заинтересовала людей, — говорит другой болельщик, не скрывая эмоций. — Знаете, у людей появилась надежда. Они получили команду, на которую можно смотреть, в кого можно верить и за кого болеть. Спроси любого человека, который не разбирается в футболе, он о прошлом чемпионате ничего не расскажет. Об этом будут говорить долго".

А сейчас все в Молдове ждут финала футбольного праздника, который уже стал незабываемым. Матч между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18.00 — и все места в спортивных барах и фан-зонах уже забронированы.