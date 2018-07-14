Точный прогноз погоды в Молдове: в воскресенье не прячем зонтики

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В воскресенье в Молдове будет облачно. Но воздух прогреется до +25, +30 градусов. Это будет днем. А вечером ожидается +15, +20 градусов по Цельсию. Дожди с грозами метеорологи прогнозировали в субботу. В Кишиневе их не было. Вероятность осадков в воскресенье сохраняется. Так что, выходя из дома возьмите на всякий случай с собой зонтики.

Ветер завтра — северо-западный. Его порывы достигнут 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни температура воздуха существенно не изменится. В пятницу, 13 июля, в Молдову снова вернутся кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха в этот день в стране будет колебаться от +27 до +32 градусов. Что касается начала выходных, то 14 июля метеорологи прогнозируют кратковременные грозовые дожди на севере, а в остальных районах республики погода будет без осадков. Воздух в среднем прогреется до +25, +30 градусов по Цельсию.