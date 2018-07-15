Белка, ворующая семечки у мужчины в столичном парке, насмешила сеть

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Городская фауна Кишинева богаче, чем кажется на первый взгляд. Соколы иногда отдыхают на подоконниках здания парламента, в жилых кварталах охотятся ежи, а в парках детей радуют белки.

В столичных парках зверьки настолько осмелели, что не только выпрашивают у посетителей подачки, но в буквальном смысле слова вымогают еду, не останавливаясь и перед открытым хищением лакомства.

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Пользователей социальной сети Facebook насмешила сценка, которую снял на видео один из прохожих. Белка, усевшись рядом с мужчиной, который отдыхает на скамейке, самостоятельно лезет к нему в карман, вытаскивая семечки.

Мужчина не обращает на белку никакого внимания, позволяя зверьку потрошить его карман, и эта идиллия растрогала жителей Кишинева. Видео собрало уже более 1,1 миллиона просмотров и более полутора тысяч лайков.