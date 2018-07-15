Начиная с 2019 года предприятия будут получать субсидии за найм безработных

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Безработные смогут подать заявку на получение грантов для начинающих предпринимателей в 2019 году. Это одна из мер, призванных уменьшить поток граждан, стремящихся покинуть страну, заявили эксперты министерств в эфире радио Sputnik.

"Начиная с 2019 году работодатели получат субсидии, если будут нанимать людей, которые не могут найти работу. Государство также будет оказывать финансовую поддержку сельским предприятиям, желающим предоставить безработным рабочие места. Работодатели будут поддерживать их для подготовки молодых специалистов, у которых нет опыта работы", — сказала Ана Герганова, начальник Управления по политике занятости Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

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Субсидии также получат инвесторы, которые создадут не менее 100 рабочих мест. При выполнении необходимых условий государство будет выделять по 40 000 леев субсидий на каждого принятого на работу.

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"Власти должны создать соответствующие условия, которые позволят инвестору развивать бизнес, экспортировать, нанимать больше людей, и эти условия не могут быть созданы за одну ночь. За шесть лет количество контрольных органов сократилось с 40 до 13, а число разрешительных актов с 400 до 150", — сообщил Василе Вулпе, начальник отдела экономической политики и деловой среды Министерства экономики и инфраструктуры.

В настоящее время в свободных экономических зонах создано 12 тысяч рабочих мест. Еще 10 000 будут открыты в период между 2018 и 2019 годами, заявили эксперты.