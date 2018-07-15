Страшная трагедия — девушку, "сбежавшую после БАКа", нашли повешенной

Адриану более двух недель искали полицейские, пожарные и спасатели, пока на ее тело не наткнулся житель одного из сел в другом районе.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Трагически завершились поиски 18-летней Адрианы Иордакеску, жительницы села Хырбовэц Новоаненского района. Ее нашли повешенной в лесопосадке.

По сообщению Генерального инспектората полиции, тело девушки без признаков жизни было обнаружено около восьми часов вечера в субботу, 14 июля, в лесополосе близ села Фырлэдень Каушанского района, местным жителем. Полиция проводит следственные действия для установления обстоятельств гибели девушки.

© Photo : Facebook Adriana Iordachescu

Напомним, что Адриана Иордакеску пропала 27 июня, более двух недель назад. По словам ее матери, девушка утром пошла сдавать экзамены на степень бакалавра по математике.

Экзамен школьница провалила, получив "три", и после этого ее больше никто не видел. Мама Адрианы, вернувшись домой, нашла на столе блокнот с оценками — но дочери не нашла. После этого женщина обратилась в полицию.

Среди версий ее исчезновения было и бегство из дома из-за плохой оценки на экзамене. Другая версия — похищение.

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Елена Змеу, директор школы, в которой училась Адриана, рассказала "Комсомольской правде", что в этом селе ранее произошло преступление, жертвой которого стала молодая девушка — 31 мая в селе была похищена семиклассница, "ее изнасиловали и отпустили", рассказала преподаватель.

В операции по поискам девушки были задействованы более 150 сотрудников Министерства внутренних дел: полицейские, пожарные и карабинеры, в том числе 20 волонтеров, которые искали девушку на территории Новоаненского района.