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Изобретатель молдавской пирамидки технолог Александр Ордынец (в центре) в киностудии Кишиневского тракторного завода, которую он возглавляет.

Изобретатель "Молдавской пирамидки" мог прославить страну

© Sputnik / Хворов
В Молдове
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Как сотрудник кишиневского тракторного завода стал изобретателем знаменитой головоломки и прославил Молдову

Сергей Цуркану

В самом начале 80-х годов прошлого века Кишинев и другие города Советского Союза охватил массовый психоз. Назывался он кубик Рубика.

Ноу-хау пчеловода-изобретателя из Молдовы 30 лет никому не нужно
© Sputnik /
Ноу-хау пчеловода-изобретателя из Молдовы уже 30 лет никому не нужно
Собственно, психоз тогда охватил всю планету, но шестеренки плановой экономики СССР вращались и перестраивались медленно и с большим скрипом, особенно если речь шла о веяниях моды. Стоит отметить, что на пике популярности этой игрушки, головоломку крутил каждый пятый житель планеты Земля.

Я помню, что в Кишиневе тогда кубик "выбрасывали" очень редко и тогда были счастливы не только дети, но и взрослые. Когда в "Детский мир", расположенный на проспекте Молодежи, завозили заветную игрушку, "сарафанное радио" разносило долгожданную новость по всему городу, а оттуда дальше. Поэтому выстраивались огромные очереди. К слову, — мне кубик тогда так и не достался, собирать его я научился на игрушках, одолженных у удачливых друзей.

Но вскоре в Кишиневе появилась игрушка не менее интересная и по-настоящему доступная — молдавская пирамидка. Собирать ее было проще, поэтому те, кто не смог освоить математические формулы по сборке кубика Рубика, переключились на нее, — для сборки пирамидки достаточно было логики. И, конечно же, тогда я ощущал некоторую гордость от того, что пирамидка — молдавская.

Молдавская пирамидка и другие головоломки Александра Ордынца
© Sputnik / Хворов
"Молдавская пирамидка" и другие головоломки Александра Ордынца

Прошли годы, и я решил узнать судьбу изобретателя игрушки. Во-первых, занятно то, что пирамидку первым изобрел немец Уве Мефферт в 1972 году, — что интересно — до изобретения кубика Рубика, но массовую популярность пирамидка приобрела уже в 80-е. А в СССР пирамидку изобрел в 1981 году инженер из Кишинева Александр Ордынец. Причем изобрел, не зная об игрушке Мефферта.

Я попытался найти нашего земляка, но увы — из информации в интернете стало понятным, что его уже нет в живых, да и жил он в последние годы явно не в Молдове. Остальную информацию я собирал буквально по крупицам — на некоторых форумах проскальзывали воспоминания об Александре.

Самое печальное, что кто-то в сети сообщил, что общался с гражданской женой покойного изобретателя, и она несколько лет назад сожгла увесистую папку с большим количеством новых и незапатентованных изобретений головоломок и игрушек.

Единственно, по-настоящему ценное в сети про изобретателя пирамидки — воспоминания его сына Олега, на одном из форумов (орфография автора сохранена).

В то время родители довольно часто ездили в зарубежные турпоездки. Очень хорошо помню, как они приехали из очередного тура по странам "соцлагеря" и, по-моему, в Венгрии, да скорее всего там, они по экскурсионному плану посетили какое-то шоу и отец увидел в зале перед ним сидел парнишка и крутил кубик Рубика. И я так понял, что для бати в тот вечер шоу закончилось (вернее только началось). Как для инженера-конструктора, так это действительно было интересно — что элементы одной грани могут вращаться в разных плоскостях! Это сегодня к подобного рода вещам мы относимся спокойно, а тогда такое увидеть — конечно захотелось разобраться.
Самые крутые воспоминания и ощущения — это теплая, деревянная пирамидка. Позже крутил десятки готовых серийных пластмассовых образцов- ярко, красиво, строго, холодно, но не тепло…

Помню тот вечер, отец пришел с работы решительно-воодушевленный с набором стамесок, от большой до самой маленькой с выемкой, я не видел раньше таких, да и отца со стамеской в руках видел не часто (он все больше по металлу был). Стол всегда был завален картонными муляжами кубиков, пирамидок.

И потом каждый вечер иду в свою комнату спать, и вижу, батя сидит под лампой шлифует маленькие детальки. Все вручную до миллиметра. Я тогда сам был поражен, с каким фанатизмом он этим занимался. Только теперь понял — это ведь был как раз кризисный возраст мужчины (отец 1938 г.р.). Детей выпустили, внуков еще нет, карьера в большинстве случаев раскручена — все идет своим чередом, а вот чего-то не хватает. Т.е. нужно не просто хобби — нужна страсть.

Была ситуация, когда производство уже было организовано — пирамидка уже стояла на потоке, но производитель (вот точно не помню какой завод) напрочь отказывался учитывать автора изобретения, ссылаясь на все что угодно. Помню отец тогда ходил расстроенный, даже отправлял письма (не знаю в какие инстанции) с просьбой о зачислении всех причитающиеся ему авторских в Фонд Мира. Вот такой был беспредел.

Думаю сейчас было бы немного легче… хотя не уверен.

Вот такие экспресс-воспоминания из моих с ним 17 лет. Потом у папы была другая семья, ну и я уехал в другой город, так что общались крайне редко и поэтому про чертежи мне, нечего сказать. Более того, сколько образцов прошло через мои руки, отец иногда даже в шутку на одной из граней оставлял автограф (гравировал циркулем подпись). Все было передано, презентовано, подарено, а в итоге у меня так и не осталось ни одной пирамидки.

Грустно, но факт. Изобретатель кубика венгр Энре Рубик стал первым официальным миллионером в социалистической стране Восточного Блока. Более того — он не просто жив и здравствует, а продолжает выпускать и патентовать новые головоломки. А наш земляк Александр Ордынец неизвестен никому, кроме узкого круга любителей головоломок. И кто знает, какие именно изобретения хранил он в своей папке, которая превратилась в пепел — вместе с возможностью прославить свое имя и, возможно, и нашу страну. Сложись обстоятельства иначе…

И, кстати, следы сына изобретателя также теряются на просторах интернета, — в социальных сетях я его не нашел. Если он прочитает эту статью, или кто-либо из сослуживцев, или близких людей изобретателя молдавской пирамидки — просьба связаться с редакцией Sputnik Молдова.

 

Описание изобретения молдавская пирамидка
© Photo: twistypuzzles.ru
Описание изобретения "молдавская пирамидка"
 

Теги:
изобретатель, головоломка, пирамидка
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