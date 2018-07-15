От статистики не скрыться: сколько миллионеров проживает в Молдове

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Молдова страна бедная. Этот факт широко известен, но даже в нашем небогатом государстве есть свои миллионеры. Может быть они и не хотели "светить" свое состояние, но от Государственной налоговой службы ничего нельзя утаить. Да и статистика знает все. И компетентные органы тоже в курсе.

Бесспорный факт: количество миллионеров в республике ежегодно растет.

По итогам 2015 года в Молдове предоставили декларации о доходах, превышающих 1 миллион леев, 358 человек (это на 44 больше, чем в 2014 году). Сумма их доходов составила 899,52 млн леев, из которых было уплачено в виде налогов 99,69 млн леев. А уже в этом году Налоговая служба зарегистрировала 1792 миллионеров. Из них декларацию о подоходном налоге подали 537 человек.

Согласно статистике, мужчин-миллионеров в Молдове в три раза больше, чем женщин. Доход от одного до трех миллионов леев в 2017 году получил 461 человек, а это на треть больше, чем годом ранее. От трех до шести миллионов заработали 46 граждан, а от шести до одиннадцати миллионов — 22 человека, что в пределах показателей предыдущего года. Число тех, кто разбогател на сумму свыше одиннадцати миллионов, также увеличилось и достигло восьми человек.

Самому молодому миллионеру 24 года, самому старшему — 80.

В тоже время Налоговая идентифицировала 1255 физлиц, которые получили доходы на сумму свыше миллиона леев в форме дивидендов, роялти, сдачи в аренду продажи сельскохозяйственной продукции. А это также на 11% превышает показатели предыдущего года.

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По данным Государственной налоговой службы, в 2017 году 1,2 миллиона граждан Молдовы получили налогооблагаемый доход в сумме 53,72 миллиарда леев (+25,4% по сравнению с предыдущим годом), из которых был удержан или выплачен подоходный налог в сумме 4,19 миллиарда леев.