Хранитель Земли Молдавской: церковь отмечает день памяти Штефана чел Маре

Православные христиане в Республике Молдова сегодня отмечают день памяти Штефана Великого и Святого. После богослужения в кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе состоится шествие к памятнику господарю.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Великий господарь на протяжении всего времени своего правления боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии.

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Благодаря талантам Штефана как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значимой политической силой в Восточной Европе.

Штефан чел Маре провел 36 сражений, в 34 из которых одержал победу и лишь в двух был побежден. Вот некоторые из них:

1467 - сражение под городом Байя, в котором было одолено венгерское войско во главе с королем Матеем Корвином;

1469 или 1470 — сражение под Липником с татарами (установлена памятная стелла);

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1475 — сражение у города Подул Ыналт (Васлуй) с турками во главе с Сулейманом Пашой (40 тысяч молдаван против 120 тысяч оттоманского войска). После этой блестящей победы, Папа Сикст IV-й назвал Штефана "атлетом Христа";

1476 — поражение под Валя Албэ (Рэзбоень), турки превосходили в силе молдавское войско;

1476 — Штефан помог Владу Цепешу вернуться на престол;

1482 — битва под местечком Рымник Сэрат, Штефан побеждает Басараба Цепелуша, господаря Цара Ромыняскэ, находившейся под суверенитетом Оттоманской империи;

1484 — поражение и захват крепостей Килия и Четатя Албэ турками;

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1486 — "С сильным врагом, которого не можешь победить, старайся жить в мире. Отправить же Султану Баязиду запрошенную им дань, и отдать в заложники сына Александра, и мудрость завершила то, что сабля начала".

1497 — победа над польским войском под командованием короля Иоанна Альберта, в Косминском лесу;

© Sputnik / Мирослав Ротарь На Афоне установят памятник Штефану Великому

"Штефан не был Правителем, гнавшимся за славой. Он не думал о том, чтобы увековечить имя свое, он думал лишь о защите страны, стремился поднять с колен народ, чьим Господарем и родителем был."

"Господарь, Воевода времен крови и огня, "создатель законов и преданий" и слово его свято".

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История и источники упоминают кое-что и о семье и наследниках великого Господаря. Первой его женой была Евдокия, сестра Великого Князя Киевского. Она умерла в1466 году, оставив Штефану красавицу Елену или Олену и любимого сына Александра.

Во второй раз Штефан женился в 1472 году на Марии, сестре господаря Мангупского княжества в Крыму. В результате этого брака появился сын Богдан (умер в раннем возрасте). Третьей и последней женой Штефана была Мария, дочь Раду чел Фрумос (Раду Красивый) правителя Валахии (Мунтении, Цара Ромыняскэ). Младший Сын Штефана — Богдан-Влад, правивший Молдовой как господарь Богдан III-й (чел Орб — Кривой). Историки упоминают, что у Штефана было восемь детей в 3-х браках, пять из них умерли в раннем возрасте. Также утверждают, что Петру Рареш тоже был сыном знаменитого господаря, но незаконным.

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"Перед владыками и боярами страны он вложил скипетр власти в руку своего сына Богдана и в полном умиротворении, осветленный мыслью о том, что выполнил свой долг перед страной и народом, закрыл глаза и погрузился в вечный сон 2 июля 1504 года."

Во время правления Штефана Третьего крестьяне получили статус вольных, что повлияло на усиление армии, так как крепостные не имели право служить в армии. Армия при Штефане была значительно улучшена. Господарь ограничил власть бояр, сделав так, что костяк войска подчинялся непосредственно ему. Были созданы артиллерийские части из иностранных наемников, построено множество новых крепостей и укреплены уже существовавшие.

Письменные источники свидетельствуют о развитии земледелия, животноводства, виноградарства и пчеловодства. В господарских грамотах и торговых привилегиях часто упоминаются продукты рыболовства. Увеличение объема земледельческой продукции требовало создания условий для реализации излишка производства. В городах Молдавского княжества были организованы торги, привлекавшие иностранных купцов.

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Были возрождены великие торговые пути, что привело к экономическому подъему и расцвету городов. Развивалась транзитная торговля, приносившая выгоду стране посредством взимания таможенных сборов и платы за проезд по некоторым дорогам. Развивались и ремесла. Были распространены добыча и обработка металла, оружейное дело, гончарство, ткачество и т.д.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Штефану Великому в Кишиневе мог выглядеть совсем иначе

Господарские грамоты свидетельствуют о добыче в стране различных руд. Большинство соляных копей находилось в предгорных зонах по течениям рек Молдова, Бистрица, по верхнему течению Прута.

В Республике Молдова имя Штефана Великого носят:

— город Штефан-Водэ;

— более 33 улиц и проспектов в городах, в том числе и в Кишиневе;

— Академия МВД;

— Моторизованная пехотная бригада;

— девять лицеев;

— одна библиотека.