Игорь Додон подписал указ о награждении церковных деятелей

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игонь Додон подписал указ о присвоении государственных наград ряду церковных деятелей. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня день канонизации господаря Штефана Великого и Святого, а Православная Церковь Молдовы празднует день святого благоверного воеводы Штефана, — написал Игорь Додон.

Исполняется 26 лет со дня канонизации Штефана Великого и 561 год с момента вступления на престол Великого Господаря Молдовы. Штефан Великий, живший в 1433-1504 годах, провел 48 войн, в которых защищал нашу православную веру, и вписал своё имя золотыми буквами в скрижали нашей истории".

Президент Молдовы сообщил о решении наградить ряд церковных деятелей.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Молдова вступила в Год Штефана Великого

"В этом году, который, согласно Указу Президента, определён годом Штефана Великого, мы организуем серию мероприятий, посвященных Великому Господарю, в знак высокой оценки роли Штефана Великого и Святого в истории Молдовы, а также для продвижения ценностей, которые Штефан оставил нам в наследство, — сообщил он.

В этом контексте я подписал указ о награждении государственными наградами группы клириков и благотворителей Православной церкви Молдовы за заслуги в духовном и нравственном возрождении общества, вклад в продвижение православных ценностей и активное участие в проведении мероприятий, посвященных Году Господаря Молдовы Штефана Великого и Святого".