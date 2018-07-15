До города поедем — как выглядели "таксисты" на вокзале почти сто лет назад

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Бегут десятилетия, идут века, а жизнь меняется только внешне — вместо упряжек появились автомобили, а керосиновые фонари заменились LED-лампами. Однако занятия людей остались, в сущности, те же — в Молдове, как и столетие назад, люди пытаются заработать на жизнь.

В одном из сообществ, посвященных истории Кишинева в Facebook, опубликовано фото, которое вызвало живой интерес пользователей. На фотографии, сделанной в 30-х годах, извозчики ждут пассажиров поезда у здания кишиневского железнодорожного вокзала.

Некоторым пользователям извозчики, сфотографированные почти век назад, напомнили современных таксистов, которые дежурят в аэропорту, подходя к прибывающим пассажирам с вопросами "До города поедем? Недорого".