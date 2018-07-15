На Чеканах прогремел взрыв в многоэтажном доме — последствия

Очевидцы опубликовали видео событий, которые происходили во дворе здания сразу после взрыва.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Взрыв произошел в многоэтажном доме по улице Петру Заднипру в столичном секторе Чеканы. Жители позвонили в службу 112, в панике они предположили, что взорвался газовый баллон.

Однако к газу это происшествие имеет только косвенное отношение. Как оказалось, бытовая химия иногда бывает не менее опасной, чем неосторожное обращение с газом — взорвался баллончик с лаком для волос.

Взрыв произошел в квартире на восьмом этаже и оказался такой силы, что выбил оконные рамы. Местные жители не пострадали, соседним квартирам ущерба не нанесено. Обломками оконной рамы незначительно повреждены несколько автомобилей, которые стояли во дворе.

Как сообщается, причиной взрыва стал перегрев баллончика — хозяева квартиры оставили его рядом с открытым источником огня.