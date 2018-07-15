Новые подробности о гибели 18-летней лицеистки, не сумевшей сдать БАК

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Полиция заявила, что проинформирует общественность о ходе расследования гибели 18-летней девушки, которая сбежала из дома, провалив экзамен на степень бакалавра по математике.

Покинувшую дом Адриана Иордакеску искали более двух недель силами полиции и спасателей. Вчера вечером, в субботу, 14 июля, девушка была найдена повешенной в лесополосе близ села Фырлэдень Каушанского района.

По сообщению Генерального инспектората полиции, тело девушки было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Итоги: сколько школьников в Молдове завалили выпускные экзамены>>>

Напомним, что Адриана Иордакеску, жительница села Хырбовэц Новоаненского района, пропала в конце июня. По словам ее матери, девушка пошла сдавать экзамены на степень бакалавра по математике.

© Photo : Facebook Adriana Iordachescu

Экзамен школьница провалила, получив "три", и после этого ее больше никто не видел. Мама Адрианы, вернувшись домой, обнаружила на столе блокнот с оценками — но дочери не нашла. После этого женщина обратилась в полицию.

В операции по поискам девушки были задействованы более 150 сотрудников Министерства внутренних дел: полицейские, пожарные и карабинеры, в том числе 20 волонтеров, поиски велись на территории Новоаненского района.



