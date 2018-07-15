Маленькая девочка из Молдовы удивила Румынию — она мастерски владеет ножом

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Говорят, что детей надо воспитывать, не дожидаясь, пока им исполнится пять лет, потому что потом будет уже поздно. Четырехлетняя малышка из молдавского города Глодяны получает замечательное воспитание — в этом убедились зрители популярного в Румынии детского телешоу Next Star.

Маленькая Габриела, несмотря на свой чрезвычайно юный возраст, показала себя на сцене телешоу настоящей хозяюшкой. Сначала девочка стеснялась, ошеломленная ярким светом юпитеров и шумом зрительного зала. Но когда увидела стол с разложенными кухонными принадлежностями и взяла в руки нож и разделочную доску, к ней мгновенно вернулась уверенность.

Девочка так мастерски приготовила салат из фруктов, явно получая удовольствие от процесса, что совершенно покорила как жюри, так и телезрителей. Видео с записью ее выступления набрало уже около 20 тысяч просмотров в Facebook и столько же на Youtube, и его рейтинг продолжает расти.