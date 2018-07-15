За месяц в Гагаузии родились 150 детей, семьи получат "местные" пособия

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Комрате, Вулканештах и в селе Конгаз.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Более 150 детей появились на свет в прошлом месяце в Гагаузии, в том числе двойня в селе Авдарма. По числу новорожденных первое место удерживают Комрат и Вулканешты — по 24 младенца, на третьем месте — село Конгаз, где родились 17 малышей, сообщает сайт Gagauzinfo.md со ссылкой на Исполком автономии.

За ними следуют город Чадыр-Лунга, где появились на свет 17 детей, села Копчак и Кирсово — соответственно, 12 и 8 новорожденных.

На заседании Исполкома Гагаузии было принято решение о выделении семьям новорожденных единовременных пособий за июнь.

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За первого ребенка в Гагаузии семье выплачивают 1000 леев, а за второго и последующих – 1,5 тысячи. Если в семье родилась двойня или тройня, то родителям выплачивают по 20 и 50 тысяч леев, соответственно. На эти цели в июне в Гагаузии было выделено более 214 тысяч леев. Выплаты производятся за счет средств регионального бюджета АТО Гагаузия.

Согласно данным Национального бюро статистики, в 2017 году в Республике Молдова насчитывалось 188 584 ребенка до четырех лет. С 2014 года наблюдается тенденция снижения численности маленьких детей этой возрастной категории.