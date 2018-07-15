Юные программисты из Молдовы завоевали бронзу на Балканской IT-олимпиаде

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Трое ребят из Молдовы успешно выступили на Балканской олимпиаде по информатике, завоевав бронзовые медали. Соревнования проходили с 7 по 13 июля в румынском городе Тимишоара.

Бронзовыми призерами стали Виталий Пырэу из бельцкого лицея "Михаил Ломоносов", Кристиан Вишану из республиканского лицея "Аристотель" в Кишиневе и Виктор Пуриче из столичного лицея "Оризонт" — в конкурсе для юниоров.

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В Балканской олимпиаде по информационным технологиям участвовали 49 ребят из 12 стран, а в конкурсе для юниоров — 35 школьников из 8 стран.