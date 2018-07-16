Недетские игры: чем занимались малолетки на крыше многоэтажки в Кишиневе

Когда на крышу многоэтажного дома имеет доступ кто попало, там может случиться все, что угодно.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Пока большинство детей проводят каникулы вместе с родителями или в летних лагерях, немало несовершеннолетних предоставлены сами себе. Во время каникул им нечем заняться, кроме как сбиваться в компании и искать приключений — часто небезопасных, а иногда и противозаконных.

Пример таких недетских игр сняли на видео пользователи Facebook. Из окна своей квартиры они заметили группу детей, которые бегали по крыше многоэтажного дома, иногда опасно близко подходя к краю.

Как уже не раз отмечали эксперты в области техники безопасности, на крыше детей подстерегает множество опасностей, от падения с высоты — до поражения электрическим током. Играя с огнем, дети могут устроить пожар, а укрытая от взоров крыша многоэтажного дома — удобное место для совершения преступлений против детей.

Предотвращение доступа на крышу посторонним людям — это обязанность предприятий по управлению жилым фондом. Очевидно, что в доме, который попал на видео, и с управлением, и с порядком дела совсем плохи.