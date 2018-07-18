Итоги дня: массовые аресты, дети попали в ДТП, а "скорой" пришли на помощь

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Утром стали известны первые подробности широкомасштабной полицейской операции против "транспортной мафии". Как выяснилось, коррупцией и взяточничеством была поражена буквально вся структура автобусных перевозок в стране.

Число фигурантов уголовного дела, связанного с государственным предприятием "Автовокзалы и автостанции" растет с каждым днем, их общее число уже достигло 27 человек, несколько объявлены в розыск. Подозреваемые каются, делают заявления и сотрудничают со следствием.

Накануне, во вторник обыски прошли на автовокзалах и автостанциях в девяти районах и муниципиях Молдовы. Среди задержанных — главы филиалов, контролеры, диспетчеры и кассиры.

Настоящая коррупционная индустрия поборов и взяток работала под прикрытием автобусных станций — водителей заставляли платить "таксу" кассирам, те передавали деньги дальше. Сообщается, что каждый месяц из системы пассажирских перевозок выкачивали около полутора миллионов леев. Взамен водителей освобождали от проверок и не наказывали за нарушения.

"Скорой" пришли на помощь

Самая позитивная новость дня — служба скорой помощи Молдовы получила новые автомобили российского производства: 23 машины скорой помощи марки "Соболь" производства российского концерна ГАЗ были распределены в районные отделения скорой медицинской помощи.

Машины отправили в те населенные пункты, где автопарк неотложек изношен больше всего. Полноприводные автомобили оснащены по последнему слову техники. Некоторые врачи неотложки с подобным оборудованием будут работать впервые.

ДТП дня — такси врезалось в машину с детьми

Водительские ошибки могут дорого обойтись и пешеходам, и другим участникам дорожного движения. В Кишиневе такси врезалось в другой легковой автомобиль, где находились маленькие дети. К счастью, обошлось без жертв.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Таксист не принял во внимание сигнал светофора и, свернув, столкнулся с "Тойотой". Момент ДТП попал на видео.

Кот, отдыхающий в ведре с водой, стал хитом интернета

А самое популярное видео дня — отдых кота, который в жаркий день лежит в ведре с водой прямо в огороде. Авторы ролика видимо посчитали, что кот, принимающий водные процедуры, выглядит слишком банально, и решили добавить "саундтрек". "Море, море…" Юрия Антонова. Что из этого получилось, смотрите на видео.