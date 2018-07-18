22:43 18 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Подозреваемый в суде

Итоги дня: массовые аресты, дети попали в ДТП, а "скорой" пришли на помощь

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Молдове
Получить короткую ссылку
264 0 0

Героем дня стал в среду, 18 июля, Национальный антикоррупционный центр.

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Утром стали известны первые подробности широкомасштабной полицейской операции против "транспортной мафии". Как выяснилось, коррупцией и взяточничеством была поражена буквально вся структура автобусных перевозок в стране.

Число фигурантов уголовного дела, связанного с государственным предприятием "Автовокзалы и автостанции" растет с каждым днем, их общее число уже достигло 27 человек, несколько объявлены в розыск. Подозреваемые каются, делают заявления и сотрудничают со следствием.

Накануне, во вторник обыски прошли на автовокзалах и автостанциях в девяти районах и муниципиях Молдовы. Среди задержанных — главы филиалов, контролеры, диспетчеры и кассиры.

Обыски
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове проходят массовые обыски - детали: что, где, когда

Настоящая коррупционная индустрия поборов и взяток работала под прикрытием автобусных станций — водителей заставляли платить "таксу" кассирам, те передавали деньги дальше. Сообщается, что каждый месяц из системы пассажирских перевозок выкачивали около полутора миллионов леев. Взамен водителей освобождали от проверок и не наказывали за нарушения.

"Скорой" пришли на помощь

Самая позитивная новость дня — служба скорой помощи Молдовы получила новые автомобили российского производства: 23 машины скорой помощи марки "Соболь" производства российского концерна ГАЗ были распределены в районные отделения скорой медицинской помощи.

Машины отправили в те населенные пункты, где автопарк неотложек изношен больше всего. Полноприводные автомобили оснащены по последнему слову техники. Некоторые врачи неотложки с подобным оборудованием будут работать впервые.

ДТП дня — такси врезалось в машину с детьми

Водительские ошибки могут дорого обойтись и пешеходам, и другим участникам дорожного движения. В Кишиневе такси врезалось в другой легковой автомобиль, где находились маленькие дети. К счастью, обошлось без жертв.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской. Таксист не принял во внимание сигнал светофора и, свернув, столкнулся с "Тойотой". Момент ДТП попал на видео.

Кот, отдыхающий в ведре с водой, стал хитом интернета

А самое популярное видео дня — отдых кота, который в жаркий день лежит в ведре с водой прямо в огороде. Авторы ролика видимо посчитали, что кот, принимающий водные процедуры, выглядит слишком банально, и решили добавить "саундтрек". "Море, море…" Юрия Антонова. Что из этого получилось, смотрите на видео.

По теме

Итоги четверга в Молдове: страсти вокруг пенсий и медстрахования
Итоги понедельника: ожидание встречи в Хельсинки и отставки в Лондоне
Итоги дня: Приднестровье, ожидание встречи Путин-Трамп и британские фанаты
Теги:
итоги дня, антикоррупционные органы, кот, скорая помощь, ДТП
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

  • Эстонский экономист Ханон Барабанер
    Больше прагматичности

    В свете обсуждения новых отношений России и США для Эстонии выгоднее стать посредником, а не выступать против обеих сторон, считает профессор Ханон Барабанер.

  • Пассажиры в аэропорту Минск, архивное фото
    Без виз

    В МИД Беларуси рассказали, как будет действовать безвизовый режим на время проведения Вторых Европейских игр летом 2019 года.

  • Арестованный в наручниках. Архивное фото
    Вор должен сидеть!

    Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и Аджарии десять человек по обвинению в членстве в воровском мире и участии в воровских сходках.

  • Инал Инапшба
    Отдыхать и учиться

    О целях и задачах летнего молодежного образовательного лагеря в Очамчырском районе Абхазии рассказали в Государственном комитете по молодежной политике.

  • ДТП с участием кыргызстанца на юго-востоке Москвы
    Смертельное ДТП

    По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.

  • Многоэтажный дом, архивное фото
    Только высотки

    В Таджикистане откажутся от одноэтажных зданий и застроят города республики высотками.

  • Абитуриент
    Не хочу учиться!

    Почему количество желающих получить высшее образование в Узбекистане за год снизилось примерно на 54 тысячи человек?

  • Благотворительный фонд Подари крылья
    Флэшмоб доброты

    Фонд "Подари крылья" в сотрудничестве с агентством Sputnik Южная Осетия организовал акцию в помощь больной девочке из Цхинвала.

  • Здание Московского государственного университета
    Гранит науки

    Зачем латвийцу диплом российского вуза: как получить высшее образование в России и легко ли потом найти работу здесь или придется возвращаться на родину?

  • Литовская военная пехотная боевая машина Vilkas
    Броня крепка

    Боевую машину пехоты Vilkas литовского производства протестировали на немецких полигонах.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Крестный ход, приуроченный к 100-летию гибели царской семьи
Крестный ход в 100-летие гибели царской семьи состоялся в Екатеринбурге
В ЮАР пассажир разбившегося лайнера снял на видео момент падения
Пассажир снял на видео момент крушения самолета
Молдова теряет учащихся и преподавателей
Массовый исход: кого потеряла Молдова

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться