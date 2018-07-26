Какие события пройдут в Молдове в четверг, 26 июля

Состоится заседание парламента — 9.00.

Премьер-министр Павел Филип примет участие в торжественном открытии Пожарно-спасательного поста в Леушень — 9.30

Независимый аналитический центр Expert-Grup приглашает на круглый стол "Финансовый монитор #7: Анализ основных реформ в финансовом секторе с октября 2017 по июль 2018" — в 10.00, в конференц-зал отеля Jolly Alon, ул. Мария Чеботарь, 37.

Ассоциация Promo-LEX приглашает на пресс-конференцию: "В уголовной системе убивают людей", в 11.00, пр-кт. Штефан чел маре, 127.

Непарламентская оппозиция планирует очередные пикеты.

Делегация во главе с государственным секретарем Министерства экономики и инфраструктуры Юлианой Дрэгэлин находится с 22 по 27 июля в Пекине, где принимает участие во втором раунде переговоров по Соглашению о свободной торговле между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.