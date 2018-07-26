Жаркий четверг: молдавские депутаты решат судьбу тысяч пенсионеров

Представителей законодательного органа ждет весьма насыщенная повестка заседания парламента: от введения наказания за жестокое обращение с животными до внесения поправок в закон о государственной пенсионной системе.

КИШИНЕВ, 26 июл — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы соберутся на пленарное заседание в четверг, 26 июля. Рабочая повестка законодателей выдалась весьма насыщенной, в нее включены сразу 36 вопросов. Все потому, что это заседание предпоследнее в текущей весенне-летней сессии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какие события пройдут в Молдове в четверг, 26 июля

Среди прочего депутаты обсудят проект с поправками в закон о государственной пенсионной системе. С соответствующим предложением выступили члены правительства республики, которые настояли на том, чтобы депутаты рассмотрели эту инициативу в срочном порядке.

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Затем, с 2021 года, пересмотрят выплаты, которые были установлены с января 1999 по январь 2019-го со стажем после выхода на пенсию свыше 15 лет. Инициативу рассмотрят во втором чтении, если ее утвердят, то поправки вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

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Кроме того, депутаты рассмотрят во втором чтении изменения в Уголовный кодекс страны, которые, среди прочего, предполагают наказание за жесткое обращение и пытки над животными.