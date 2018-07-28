Прогноз погоды в Молдове: хмурые выходные, подмоченные грозовыми дождями

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КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Похоже, что "дождливые тенденции" в климате республики будут преобладать на большинстве территории страны и в выходные дни.

Так, по данным метеорологов, в субботу, 28 июля ожидается довольно теплая, но дождливая погода. Небо над Молдовой затянут плотные облака, а днем и вечером ожидаются мощные грозовые дожди с порывами ветра до 9 км/ч.

© Sputnik / Ruslan Krivobok Синоптики обещают: сначала Молдову затопит, а потом придет жара

Столбик термометра в субботу немного отступит от пятничных значений — в среднем по республике ожидается до плюс 25-26 градусов тепла в дневные часы.

Субботний вечер выдастся прохладным благодаря проходящим ливням — по республике температура воздуха составит плюс 21-23 по Цельсию.

В воскресенье, 29 июля, жара начнет отвоевывать свои права. Днем синоптики обещают от плюс 30 до плюс 32 по Цельсию. Грозовые дожди также не отступят и пройдут на большинстве территории страны. Вечером столбики термометра опустятся до плюс 23 по Цельсию, дав возможность гражданам страны немного охладиться от знойного дня.

Этот день в народном календаре

Сегодня, 28 июля, Русская православная церковь отмечает День Крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Крещение Руси произошло в 988 году. Это ключевое историческое событие связано с именем святого князя Владимира. Историки называют Владимира Великим, церковь — святым равноапостольным, восточнославянские народы нарекли его Владимиром Красное Солнышко.

© Sputnik / Stringer У православных праздник: крестный ход в честь Крещения Руси пройдет в Киеве

На официальном уровне День Крещения Руси начал отмечаться не так давно. Первого июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В списке официальных памятных дат появился День Крещения Руси.

С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь.

В нынешнем году отмечается юбилей Крещения Руси — 1030 лет. Во всех храмах Русской православной церкви 28 июля, в день памяти святого князя Владимира и годовщину Крещения Руси, будут совершены праздничные богослужения.

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"Центрами церковного празднования станут Москва, Киев, Минск и Кишинев и другие города стран, которые входят в территорию пастырского попечения Русской церкви. Церковь сохранила свое единство в вере, политические попытки сломать вековые церковные каноны не удаются", — об этом ранее заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.