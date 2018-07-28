19:59 28 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD16.60
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Российские миротворцы на въезде в Бендеры, архивное фото.

В Приднестровье вспомнили о миссии миротворцев

© Sputnik / Sergey Kuznecov
В Молдове
Получить короткую ссылку
87 0 0

В Приднестровье традиционно отмечают День миротворца 29 июля, но в этом году основные мероприятия прошли на день раньше.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье отмечают 26 лет миротворческой операции на Днестре, которая признана международным сообществом одной из самых эффективных. Празднование рассчитано на два дня. Сегодня состоялись основные мероприятия.

Вадим Красносельский
© Sputnik / Irina Leahova
Глава непризнанной ПМР рассказал, что будет, если уйдут миротворцы

Все началось с митинга у Арки мира под названием "Блаженны миротворцы", которая была воздвигнута больше года назад. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратил внимание присутствовавших на то, что за 26 лет миротворцы доказали состоятельность этой операции, сохраняя мир в регионе. Он также напомнил, что за это время при исполнении служебного долга здесь не погиб ни один человек.

"Наша история тесно переплетена с российской. Российские миротворцы — гарантия мира. Они сегодня чувствуют на себе большое давление извне. 26 лет назад они протянули руку помощи Приднестровью. Настало время, когда приднестровский народ протягивает им руку помощи, оказывая всецелую поддержку", — отметил Красносельский.

Временный поверенный в делах России в Молдове Роман Романов зачитал поздравление миротворцам от замглавы МИД РФ Григория Карасина.

"За эти годы ваша миссия подтвердила, что нынешний формат миротворческой операции является самым эффективным. Операция по достоинству признана международным сообществом, как самая успешная и жизнеспособная", — было отмечено в поздравлении.

Миротворческий пост в Приднестровье, архивное фото
© Sputnik . Евгений Панасенко
Миссия с плюсом: почему миротворцы не должны уходить из Приднестровья

Мероприятия продолжились в Бендерах, где состоялось возложение цветов к памятнику Миротворцам. Затем все переместились в расположение Объединенного штаба Совместных миротворческих сил в Бендерах, где прошел День открытых дверей. Здесь были представлены основные образцы вооружения и военной техники, а также прошла выставка иллюстраций "Дети Приднестровья рисуют о мире".

Военнослужащие провели показательные выступления с элементами рукопашного боя. Подготовили и культурную программу. Перед публикой выступили различные художественные коллективы, в том числе вокально-инструментальная группа "Днестр". Также каждый желающий мог попробовать угощения полевой кухни.

Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью>>>

Завтра, 29 июля, в день ввода российских миротворцев в регион, в Бендерах продолжатся праздничные мероприятия. Они запланированы на вечернее время у Дома культуры имени Павла Ткаченко. Программа включает в себя различные конкурсы для детей, эстафеты, а также концерт под названием "Ради жизни на Земле". В этот день также предусмотрена расширенная торговля и возможность отведать настоящей солдатской каши из походного котла.

По теме

Российские миротворцы в Приднестровье – необходимость присутствия
Губарев: Российские миротворцы – гарант сохранения мира на Днестре
Паскару: мир в Приднестровье обеспечивают миротворцы
Теги:
российские миротворцы, переговоры в формате "5+2", миротворческая миссия, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Бендеры, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Фермер. Иллюстративное фото
    Один на один с засухой

    Ситуация в сельском хозяйстве Эстонии становится все более серьезной из-за сильнейшей засухи - к осени важнейший сектор экономики может оказаться на грани кризиса.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Пыль над Тбилиси
    Как в тумане

    Бывший министр охраны окружающей среды настаивает на том, что над столицей Грузии навис фотохимический смог.

  • Лекарственные препараты
    Жизненная необходимость

    Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".

  • Припаркованные автомобили, фото из архива
    Берегись автомобиля

    В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    В Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии

  • Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
    Кропотливая работа

    Государственный музей имени Савицкого обратился за помощью к российским специалистам, чтобы восстановить картину, пострадавшую от системы пожаротушения.

  • Вячеслав Битаров встретился с Муратом Гассиевым
    Родная земля

    Глава Северной Осетии вручил боксеру Мурату Гассиеву и его тренеру сертификаты на земельные участки.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Полное затмение: как выглядела вчера "кровавая" Луна
Страшные оползни в Италии
Страшные оползни в Италии - апокалиптическое зрелище не для слабонервных
Владимир Высоцкий
Памяти Высоцкого: эти песни не горят, они в воздухе парят

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться