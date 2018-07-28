В Приднестровье вспомнили о миссии миротворцев

В Приднестровье традиционно отмечают День миротворца 29 июля, но в этом году основные мероприятия прошли на день раньше.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье отмечают 26 лет миротворческой операции на Днестре, которая признана международным сообществом одной из самых эффективных. Празднование рассчитано на два дня. Сегодня состоялись основные мероприятия.

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Все началось с митинга у Арки мира под названием "Блаженны миротворцы", которая была воздвигнута больше года назад. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратил внимание присутствовавших на то, что за 26 лет миротворцы доказали состоятельность этой операции, сохраняя мир в регионе. Он также напомнил, что за это время при исполнении служебного долга здесь не погиб ни один человек.

"Наша история тесно переплетена с российской. Российские миротворцы — гарантия мира. Они сегодня чувствуют на себе большое давление извне. 26 лет назад они протянули руку помощи Приднестровью. Настало время, когда приднестровский народ протягивает им руку помощи, оказывая всецелую поддержку", — отметил Красносельский.

Временный поверенный в делах России в Молдове Роман Романов зачитал поздравление миротворцам от замглавы МИД РФ Григория Карасина.

"За эти годы ваша миссия подтвердила, что нынешний формат миротворческой операции является самым эффективным. Операция по достоинству признана международным сообществом, как самая успешная и жизнеспособная", — было отмечено в поздравлении.

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Мероприятия продолжились в Бендерах, где состоялось возложение цветов к памятнику Миротворцам. Затем все переместились в расположение Объединенного штаба Совместных миротворческих сил в Бендерах, где прошел День открытых дверей. Здесь были представлены основные образцы вооружения и военной техники, а также прошла выставка иллюстраций "Дети Приднестровья рисуют о мире".

Военнослужащие провели показательные выступления с элементами рукопашного боя. Подготовили и культурную программу. Перед публикой выступили различные художественные коллективы, в том числе вокально-инструментальная группа "Днестр". Также каждый желающий мог попробовать угощения полевой кухни.

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Завтра, 29 июля, в день ввода российских миротворцев в регион, в Бендерах продолжатся праздничные мероприятия. Они запланированы на вечернее время у Дома культуры имени Павла Ткаченко. Программа включает в себя различные конкурсы для детей, эстафеты, а также концерт под названием "Ради жизни на Земле". В этот день также предусмотрена расширенная торговля и возможность отведать настоящей солдатской каши из походного котла.