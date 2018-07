Американские ученые выяснили, почему поправляются офисные работники

дежурный по рубрике "Утро с нами!"

Если отказаться от сидячего образа жизни — то и спортзал не нужен. Любая активность, заставляющая двигаться и интенсивно дышать, важна для здоровья. Такие выводы американских ученых приводит журнал National Institutes of Health.

Если коротко расписать их итоги исследования, то получается как в старом анекдоте.

Что значит метаболизм в 20 лет: неделю не вылезаешь с ДР и макдаков, сидишь на диване с чипсами и колой, в воскресенье пробежался за автобусом — минус два кило. Что такое метаболизм в 30 лет: неделю не слезаешь с кардиотренажёров, сидишь на воде с капустой, в воскресенье закинул сухарь в рот — плюс килограмм.

Ученые доказывают, что после 30 лет обмен веществ в организме человека становится не таким интенсивным, как в ранней молодости. Сидячая работа, которую люди находят к 30 годам грозит не только испорченной фигурой, но и серьезными проблемами со здоровьем, считают они.

Как не крути, как не верти, но "очевидное стало явью" у заокеанских ученых. Они просто констатируют факт. Но до них это почти четверть века назад сделала группа Reel 2 Real с их же родины.

Она тоже призывала регулярно двигаться. Помните? I Like To Move It.

Если нет возможности отправиться в тренажерный зал, то можно хотя бы отказаться от лифта и подниматься и спускаться пешком по лестнице. Ну или поплясать под этот трек. Еще больше правильных советов и хорошего настроения — в сюжете "Утро с нами">>>

