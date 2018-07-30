Мужчина облизал троллейбус и парализовал уличное движение в Кишиневе

Странный пешеход заставил очевидцев в очередной раз говорить о разгуле наркомании в столице.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Житель Кишинева, который облизывал лобовое стекло троллейбуса, парализовал уличное движение на оживленной улице в столице.

Странное поведение пешехода сняли на видео очевидцы. Мужчина, который вел себя явно неадекватно, встал перед троллейбусом и пытался общаться с водителем жестами и знаками, а затем начал облизывать лобовое стекло.

Уличное движение оказалось затруднено, однако виновник инцидента не обращал никакого внимания на возмущенные сигналы водителей и окрики в свой адрес.

Причины его странного поведения остаются неясными, возможно, мужчина страдает расстройством психики. Однако очевидцы склоняются к мнению, что он находился под воздействием наркотиков.

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Число громких инцидентов в столице, в которых участвуют наркоманы, в последнее время участилось, отмечают многие обозреватели.