Картина месяца: самые важные и самые громкие события июля

Закончился июль — жаркий месяц, в котором предупреждений о грозовых ливнях и штормах было намного больше, чем настоящего дождя.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Мы традиционно подводим итоги месяца — давайте вместе вспомним о самых важных, самых громких и самых заметных событиях июля.

Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки

Этих переговоров ждал весь мир, одни с надеждой, другие с тревогой. И неудивительно, первая личная встреча двух лидеров оказывает прямое влияние на мировую политику. Саммит президентов России и США состоялся в Хельсинки, подготовка к нему прошла без всяких неожиданностей.

© Sputnik / Алексей Никольский Коротко о главном: топ-10 цитат Путина и Трампа в Хельсинки

Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась в общей сложности четыре часа. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Россия высоко оценила состоявшиеся переговоры, а Трамп заявил о желании незамедлительно провести вторую встречу с Путиным.

Однако американские СМИ и общественные деятели, последовательно критикующие Трампа, по итогам его встречи с Путиным обвинили президента США в "мягкотелости" и недостаточной принципиальности в отстаивании национальных интересов.

Молдова впервые осмелилась критиковать ЕС

Такого при нынешнем правлении еще не бывало: власти Молдовы обрушились на власти ЕС с жесткой критикой. Премьер-министр Павел Филип обвинил Европарламент в пренебрежении интересами граждан РМ ради политических дивидендов.

Что произошло — власти Молдовы обрушились на Евросоюз с критикой>>>

"Я разочарован тем, что Молдову оценивают не по достижениям и реформам, а субъективно и политически", — сказал Филип. А все дело в непризнании судом и ЦИК итогов выборов мэра Кишинева. "Несогласные" — Андрей Нэстасе и Майя Санду — пролоббировали в Европарламенте критическую резолюцию в адрес Молдовы. Эта резолюция и вызвала досаду премьер-министра.

Дмитрий Козак вернулся в Молдову

Важное назначение, в Молдову вновь вернулся Дмитрий Козак — он был назначен специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Назначение Козака: чего ожидать Молдове

В Кишиневе гадают, чем обернется второе пришествие одного из самых талантливых кризис-менеджеров российского правительства. А российские эксперты не обещают властям Молдовы легкой жизни в связи с его назначением. "Тема Приднестровья лежит на поверхности, но она далеко не единственная актуальная для Москвы", — замечает обозреватель РИА Новости. Возможно, "молдавское руководство могут ждать непростые времена, и скоро оно будет с ностальгией вспоминать предыдущего спецпредставителя – Дмитрия Рогозина", — заключает публицист.

Гибель девушки, не сдавшей бакалавриат, потрясла всю страну

Восемнадцатилетняя девушка сбежала из дома, не сдав экзамен по математике. Больше двух недель Адриану Иордэкеску искали полицейские, пожарные и спасатели, пока на ее тело не наткнулся житель одного из сел в другом районе.

Новые подробности о гибели 18-летней лицеистки, не сумевшей сдать БАК>>>

Несчастную девушку нашли повешенной в лесопосадке. На земле лежал злосчастный табель с оценками. Эта трагедия потрясла всю Молдову и дала повод для новой волны дискуссий о необходимости пересмотреть систему сдачи экзаменов на звание бакалавра.

Активисты опубликовали ужасающие свидетельства гибели Днестра

Все знают, что Днестр находится под угрозой и что бассейн реки — это потенциальная зона экологической катастрофы. Но немногие, исключая экспертов, представляют, насколько близка эта угроза.

Днестр стремительно гибнет — ужасающие фото>>>

После экспедиции по Днестру активисты экологического движения опубликовали подборку ужасающих фото, которые наглядно демонстрируют, что происходит с легендарной рекой и важнейшей водной артерией Молдовы.

Россия вышла четвертьфинал ЧМ-2018 по футболу

Во время Чемпионата мира по футболу-2018 все в Молдове болели за российскую сборную. И пожалуй, главным событием этого футбольного праздника для молдавских болельщиков стал, наравне с финальным матчем, историческая игра в 1/8 финала между Россией и Испанией.

Это наивысшее достижение, которого добивалась российская сборная на мундиалях. Основное и дополнительное время победителя не выявили — потребовалась серия послематчевых пенальти. В решающий момент Акинфеев отразил пенальти Коке и Яго Аспаса — и к восторгу болельщиков, Россия прошла в 1/4 финала.

Видео с дедушкой, который не понял, где у айфона камера, посмотрел миллион человек

Американский дедушка, которого жених и невеста попросили снять видео, не понял, с какой стороны на смартфоне камера. И в результате снял не стандартный сюжет с предложением руки и сердца, а необычное и эмоциональное видео.

Дедушка не понял, с какой стороны у айфона камера, и нечаянно снял шедевр>>>

За короткое время сюжет Sputnik, который рассказал об этом случае, посетили миллион пользователей Интернета. И это абсолютный читательский рекорд, друзья. Посмотрите это видео, если каким-то образом его пропустили!