Молдавские и французские летчики заключили союз

Подписано соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации — путешествия на самолетах станут безопаснее.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Кишиневе представители Молдовы и Франции подписали соглашение о сотрудничестве между органами гражданской авиации.

Как заявили представители Органа гражданской авиации Молдовы (ОГА), этот договор поможет упростить обмен информацией в области безопасности полетов. Стратегическая цель документа — продвижение по "дорожной карте" интеграции Молдовы в общееевропейское воздушное пространство.

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В рамках соглашения стороны договорились об обучении французскими специалистами специалистов ОГА — летного состава, диспетчеров, инженеров, техников и операторов аэропортов из Молдовы.

Ранее, 24 июля, состоялась встреча специалистов гражданской авиации Молдовы и Хорватии. Авиационные власти двух государств обсудили сотрудничество между двумя профильными структурами. Особое внимание на встрече было уделено законам в области регулирования полетов дронов.