Как уберечь наших детей от удара молнией

В мире каждый год грозы становятся причиной гибели более 24 тысяч человек.

Трагедия произошла в селе Вережены Теленештского района — от удара молнией погиб мальчик, которому было всего 14 лет. Вместе с матерью он пас телят на сельском выгоне. Во вторник вечером началась гроза, мама отправила сына домой. Подросток мчался по проселочной дороге, когда вспыхнул разряд молнии и мальчика пронзил смертельный удар.

© Sputnik / Алексей Бушкин Молния убила подростка в Теленештском районе

Некоторые считают, что вероятность погибнуть от удара молнией ничтожно мала. Например, в результате ДТП на дорогах Молдовы каждый год гибнут около 250 человек, а случаев гибели во время грозы — единицы. Так стоит ли бояться грозы? Автокатастрофа — вот что по-настоящему опасно. И под раскаты грома женщина спокойно прячется под одиноким деревом, чтобы не промочить любимое платье. А рядом юноша увлеченно снимает полыхающие молнии на смартфон, чтобы позабавить своих друзей в Facebook. Они забывают, что не только в ДТП гибнут люди.

Хроника июля — грозы, которые убивают

От удара молнии гибнут гораздо больше людей, чем кажется. Всего за месяц до трагедии в Вереженах, в начале июля, в селе Копчак в Гагаузии погибла от удара молнии маленькая девочка. Когда началась гроза, она собирала абрикосы в саду, а ей было всего пять лет.

Неделю назад, 22 июля, в городе Харцызске на Донбассе в результате удара молнии погибли женщина и семилетняя девочка. Вместе с группой людей они прятались от дождя под елью на открытой площадке возле кинотеатра, где проходил Фестиваль красок, когда в дерево ударила молния.

© Sputnik / Miroslav Rotari В самолет, вылетевший из Кишинева, ударила молния

"Я стоял ещё с двумя людьми под этой самой ёлкой. Нас тоже немного зацепило. Нас оглушило, и ток немного прошел по рукам, — писал в социальных сетях очевидец. — Нам повезло, что мы стояли возле дерева, а те люди стояли именно под деревом".

За несколько дней до трагедии в Харцызске, 18 июля, молния ударила в ребенка в курортном городе Соль-Илецк в Оренбургской области России. Погиб тринадцатилетний мальчик из Казахстана, приехавший вместе семьей на отдых.

Еще неделей ранее молния попала в восьмилетнюю девочку в Костанайской области Казахстана, от полученных травм ребенок скончался на месте. Трагедия произошла 10 июля в поселке Рыспай. Во время грозы девочка спешила домой из магазина.

Мир совсем не так безопасен, как иногда кажется

Эта ужасающая хроника гибели детей тоже стала частью печальной статистики — от удара молнии в мире ежегодно гибнет до 24 тысяч человек. А от травм и несчастных случаев каждый год в мире погибают более миллиона детей. Самые частые причины, в порядке убывания — ДТП, падение с высоты, утопление, удушение (косточками фруктов и т. п).

Наверное, многие из наших читателей, пробегая эти строки глазами, сейчас подумали мимолетно: "Бывает, людям просто не повезло". Но понимаете, если вы привыкли перебегать дорогу на красный свет, то рано или поздно вам тоже не повезет.

В городе, как только ребенок начинает самостоятельно ходить, заботливые родители начинают учить его правилам безопасного поведения на улице. Вместе с первыми впечатлениями в ум маленького ребенка впечатывают основы, которые помогут ему выжить — "Посмотри сначала налево, потом направо". "Красный — стой, зеленый — иди". "Не разговаривай с незнакомцами". "Не заходи в лифт с чужими". "Не открывай дверь никому, кроме родных". "Позвони домой, когда закончатся уроки".

Почему из этого свода правил исчезли "Не прячься под одиноким деревом во время грозы" и "не стой на открытом месте, когда сверкают молнии"?

Как не стать жертвой удара молнии — четыре простых правила

"Техника безопасности пишется кровью", — эта известная фраза применима не только на заводе, где над головой перемещаются многотонные конструкции, а циркулярные пилы гудят на высоких оборотах. Улица может быть такой же опасной, как поле боя, а угроза подстерегает везде, даже если жизнь кажется вам безоблачной, а ровный тротуар — безобидным. Где-то вас может подстерегать оставленный халатными строителями штырь, а рядом уже дожидается острый угол каменных ступеней. Смотрите под ноги!

Вот несколько простых правил поведения на случай, если попадете в грозу.

1. Избегайте открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку. Ваша голова в поле — это и есть та самая точка. Спрячьтесь в любом возможном углублении, лягте на землю. И пожалуйста, закройте зонтик. Лучше промокнуть.

2. Уходите подальше от водоемов. Вода — отличный проводник тока, а удар молнии в воду распространяется в радиусе 100 метров, захватывая мокрый берег.

3. Не разговаривайте во время грозы по мобильному телефону, находясь на улице. В него может ударить молния.

4. Прятаться под деревьями во время грозы, особенно под одиноко стоящими деревьями — это смертельно опасная идея.

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Пусть вам не покажется, что мне хочется кого-то запугать. Наш мир вовсе не путешествие по "минному полю". Но мы всегда должны помнить, что наша безопасность в наших руках и внимательных глазах. Бог дал нам жизнь, давайте беречь это чудо. Напряженность и страх — это тоже опасная вещь. Уверенность и осторожность — безопасность и радость бытия. Будем это помнить, и пусть ваш и ваших детей жизненный путь остается безмятежным.

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