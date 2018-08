Молдаванка вошла в список Forbes "Топ-100 женщин-основательниц из Европы"

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молодая молдавская предпринимательница Ксения Мунтян вошла в список журнала Forbes, где перечислены 100 женщин, которые основали стартап, и за которыми "стоит следить" в социальных сетях. Ксения занимает 33-е место в списке.

I have been an entrepreneur from the very beginning.



Professionally, this is all I know and over the years I’ve become better and better at it. So here's my insights on Techstars' blog for those who are now where I was a few years ago.https://t.co/OmdtUFPP4D pic.twitter.com/fznxFQ0GbW