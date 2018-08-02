Пока все спали: пробки на границе, проверки, робот-аватар, пираты

О событиях минувшей ночи и раннего утра читайте в традиционной подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. На молдавско-украинской границе вновь образовались пробки. В частности, речь идет о пункте пропуска Паланка.

В сети разместили снимок колонны автомобилей, который в четверг утром ждут возможности пересечь границу через этот КПП. Один из очевидцев сообщил, что в очереди находятся порядка четырех десятков автомобилей.

Онлайн приложение Пограничной полиции подтверждает, что время ожидания в пункте пропуска Паланка-Маяки-Удобное составляет около 40 минут.

Проверки автомобилей

Национальное агентство автомобильного транспорта и патрульные проводят 2 августа проверки водителей. В частности, речь идет о выявлении нелегально работающих в сфере перевозок.

Автомобили останавливают в том числе на столичной улице Каля Мошилор и на площади Кантемира рядом с заводом "Топаз".

Сбербанк разработал робота-аватара

Сбербанк разработал и представил воплощение собственного искусственного интеллекта — робота "Нику", который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции. Об этом рассказал РИА Новости директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

"Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием "Ника", который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка", — сказал он.

Аватар – это так называемый робот присутствия, который "синхронизирован" с оператором, то есть по каналам связи повторяет его действия.

В прошлом году Сбербанк и Московский физико-технический институт подписали соглашение о развитии проекта iPavlov, который предусматривает создание системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке. Результатом проекта станут новые бизнес-приложения, которые интегрируют в работу компании, таким образом обслуживание клиентов выйдет на новый уровень, пояснил тогда глава банка Герман Греф.

Лаборатория робототехники Сбербанка начала работу в 2017 году. Ее основная задача – исследование новых технологий, пилотирование и запуск технических новинок для головной компании. Сейчас в приоритете для лаборатории промышленная робототехника, логистические роботы, беспилотные транспортные средства, промышленные экзоскелеты и персональные сервисные роботы-ассистенты.

Сенат США решил дать Украине $250 миллионов на оборону

Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности. Об этом на своей странице в Facebook сообщило украинское посольство в США.

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"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий и содействии участия в программах обмена информацией", — говорится в заявлении.

Ранее американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год одобрила палата представителей конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту США.

В Индии хотят ввести смертную казнь за морское пиратство

Правительство Индии в четверг одобрило законопроект, предусматривающий возможность смертной казни или пожизненного заключения в отношении лиц, причастных к морскому пиратству, передает телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

Законопроект направлен на повышение безопасности морских грузоперевозок Индии, а также членов экипажей индийских торговых судов, отмечает телеканал.

© Sputnik / Miroslav Rotari Оригинальная идея из соцсетей пригодилась бы Молдове

За последние месяцы в Индийском океане были зафиксированы несколько нападений на торговые корабли. Нынешнее законодательство Индии предусматривает наказание за пиратство в виде тюремного срока, однако, как неоднократно отмечали эксперты, решение этой проблемы требует ужесточения существующих правовых норм.

Платные сообщения в WhatsApp

Мессенджер WhatsApp начнет взимать плату с бизнес-пользователей за отправление рекламных и сервисных сообщений клиентам, следует из блога WhatsApp.

"Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка. Кроме того, ваши сообщения все так же защищены сквозным шифрованием, и вы можете заблокировать любую компанию одним нажатием", — отмечает WhatsApp.

По данным агентства Рейтер, стоимость сообщений компаний будет фиксированной и составит от 0,5 цента до 9 центов в зависимости от страны.

По данным издания Tech Crunch, мессенджером WhatsApp в настоящее время пользуются более 1,5 миллиарда пользователей. Компания принадлежит Facebook.