Пока вы спали: задержание торговки людьми, крах курса евро и кино из Молдовы

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. В петербургском аэропорту Пулково задержали 45-летнюю уроженку Ирана Мазраех Амин Махне.

Женщину подозревают в похищении людей, в том числе из Молдовы, и торговле ими, сообщили российские СМИ.

Иранка числится в международном розыске, ее задержали при штатной проверке документов у миграционной стойки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Живой товар – в цене: почему жители Молдовы попадают в рабство

Местом жительства Махне значится Австралия. Женщину отпустили, не применив к ней меру пресечения в обмен на обязательство о явке в полицию по первому требованию.

Евро рухнул: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 7 августа. Исходя из данных регулятора, во вторник в проигрыше к молдавскому лею будут все основные валюты.

На общем фоне больше остальных выделился евро, который за сутки проиграет сразу 9 банов и установится на отметке в 19,0411 лея. С начала месяца "иностранец" уступил нацвалюте уже два с лишним процента.

Доллар продолжается мяться и пассивно сдавать позиции. Во вторник "американец" будет стоить 16,5065 лея, "похудев" еще на два бана. С начала месяца "зеленый" стал слабее по отношению к лею примерно на 0,3%.

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Несколько упадет в цене и украинская гривна до 0,6095 лея. Дешевле станут румынский лей, который установится на отметке в 4,1153 лея, а также российский рубль — 0,2593 лея.

Молдавские режиссеры приготовили сюрприз для Каннского кинофестиваля

В Молдове снимают короткометражную ленту, которую ее создатели готовят специально для конкурсной программы следующего Каннского кинофестиваля, заявил генеральный директор "Pascaru Production" Сергей Паскару.

"Я уже увидел у нас по крайней мере трех режиссеров, которые подают большие надежды. Они действительно смогут участвовать в больших международных кинофестивалях. Сейчас у нас уже есть один короткометражный фильм, правда он не закончен. Но если бы он и был готов, то ребята сказали, что они не будут его выпускать до Канн, то есть они готовят его именно для фестиваля", — отметил Паскару.

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Он добавил, что имена этих режиссеров он пока не может назвать, но они полны энтузиазма и намерены не просто попасть в конкурную программу, но и получить премию.

Как полагает Паскару, для полноценного и более быстрого развития молдавского кино необходимо, чтобы в стране были люди, способные по достоинству оценить качество каждого нового фильма.

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"А у нас нет как таковых кинокритиков. Если мы не будем критиковать, то качество кино не будет расти. Но, конечно, критиковать надо в меру и со знанием дела", — заключил эксперт.