Пока все спали: трагедия с поездом, отравление в Бендерах и развод Петросяна

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. На переходе железнодорожного пути в микрорайоне Западный города Тирасполь дизель-поезд, следовавший по маршруту Кишинев-Одесса, сбил 76-летнего мужчину. Подобные случаи нередки — именно здесь многие тираспольчане пересекают железнодорожное полотно для того, чтобы попасть на свои садово-огородные участки или посетить могилы усопших родственников.

"Очевидцы говорят, что машинист длительное время подавал звуковой сигнал, но пешеход не реагировал. Было предпринято экстренное торможение. На этом перегоне допустимая скорость следования поездов составляет 80 км/ч. Остановить дизель удалось только через пару сотен метров", — отмечают в пресс-службе МВД Приднестровья.

© Sputnik / Сергей Пятаков Сворачивая рельсы: почему украинцы испугались закрытия границ с Россией

На месте происшествия сотрудники милиции обнаружили слуховой аппарат пострадавшего. Бригада скорой помощи доставила пенсионера в больницу.

"Пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Клинико-рентгенологическое обследование показало, что мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму. Помимо этого, у него повреждена левая нога", — отметил врач РКБ Александр Гаря.

По факту происшествия проводится проверка.

Массовое отравление в детском лагере в Приднестровье

Следственный отдел города Бендеры начал доследственную проверку по факту массового отравления детей в спортивно-оздоровительном лагере "Юность", говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета непризнанной ПМР.

По предварительным данным установлено, что вечером 21 июля семь детей обратились в медпункт с жалобами на тошноту и повышенную температуру. На следующий день количество заболевших возросло до 40 человек. С 23 июля по 1 августа двадцать из пострадавших детей были госпитализированы в инфекционное отделение с диагнозом "острый гастроэнтерит". В настоящий момент состояние детей удовлетворительное.

"В связи с массовостью заболевания и схожестью клинических проявлений у заболевших детей, можно сделать вывод о том, что в МОУ "БСОЛ "Юность" имело место массовое заболевание, вызванное условно — патогенной микрофлорой, наиболее вероятный путь передачи — пищевой", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Aleksei Babushkin Массовое отравление на свадьбе - в больнице десятки человек

По результатам проведенной прокуратурой города проверки должностные лица спортивно-оздоровительного лагеря привлечены к уплате административного штрафа. Следственные органы проводят проверку по факту установления наличия в действиях должностных лиц уголовно-наказуемого состав преступления (халатность).

Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество Евгения Петросяна и Елены Степаненко до окончания их развода. Об этом сообщает российская пресса, цитирующая заявление адвоката Сергея Жорина.

По его словам, теперь всю недвижимость, принадлежащую юмористам, нельзя отчуждать. При этом арестовано только недвижимое имущество, так как "нажитые в браке культурные ценности" никто не переписывал.

Ранее сообщалось, что Степаненко подала в суд исковое заявление о разделе имущества. Уточняется, что иск Степаненко в Хамовнический суд Москвы поступил еще 4 июля. Согласно данным суда, на 13 августа назначена беседа Степаненко и Петросяна.

Пресса писала, что супруга хочет отсудить у юмориста 80 процентов совместно нажитого имущества. Речь идет о восьми из десяти квартир в Москве, антиквариате и других ценностях. По данным источников, всего супруги-юмористы нажили в браке имущества на 1,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, Петросян подал встречный иск к жене, в котором предложил разделить имущество поровну.